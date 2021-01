Resultado da Mega-Sena de ontem (09/01/21), concurso 2333

Nenhuma aposta acertou as dezenas do resultado da Mega-Sena de ontem (09), concurso 2333, e o prêmio acumulou. O sorteio foi realizado às 20h no Espaço Loteria Caixa, em São Paulo, e transmitido ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa.

Resultado da Mega-Sena de ontem

Os números do resultado da Mega-Sena concurso 2333 foram: 41 53 55 09 16 31.

6 acertos – Não houve ganhadores

5 acertos – 16 apostas ganhadoras, R$ 128.304,01

4 acertos – 1.994 apostas ganhadoras, R$ 1.470,74

Como receber o prêmio da Mega-Sena?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado da Mega-Sena 2333, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. É importante frisar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio da Mega-Sena 2333 tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Probabilidade

A chance de se acertar as seis dezenas do resultado da Mega-Sena de ontem com um jogo simples é de uma em 50.063.860. Entretanto, a probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso: fizer diferentes combinações de números; ou acrescentar dezenas na mesma aposta.

sete números jogados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 7.151.980;

oito números jogados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 1.787.995;

nove números jogados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 595.998;

10 números jogados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 238.399;

11 números jogados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 108.363;

12 números jogados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 54.182;

13 números jogados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 29.175;

14 números jogados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 16.671;

15 números jogados, dessa forma, a chance de ganhar é de uma em 10.003.