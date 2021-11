Resultado da Mega-Sena de ontem, sábado 06/11, concurso 2426

Nenhuma aposta acertou o resultado da Mega-Sena de ontem, sábado (06), concurso 2426, e o prêmio acumulou em R$ 90 milhões. As dezenas foram sorteadas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, ondem ficam localizados os globos da sorte.

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2427, está previsto para quarta-feira, 10 de outubro, a partir das 20h (horário de Brasília). Os apostadores devem registrar os jogos em lotéricas, aplicativo ou no site da Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

Resultado da Mega-Sena de ontem

Confira as dezenas da Mega-Sena de ontem, concurso 2426: 05-11-24-27-32-57

Como apostar na Mega-Sena?

Quer tentar levar o prêmio de R$ 90 milhões? As apostas já começaram. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

As apostas podem ser feitas em lotéricas ou pelo portal da Caixa.

Para apostar nas loterias online, é preciso realizar o cadastro no site da Caixa (https://login.caixa.gov.br) ou usar login e senha. Encontre a modalidade e escolha os números. A aposta mínima é de R$ 30.

Probabilidade

A probabilidade de acertar o resultado da Mega-Sena de ontem era de uma em mais de 50 milhões com a apostas simples de seis dezenas. Para aumentar a chance de ganhar o prêmio, os apostadores precisavam registrar mais jogos ou concorrer com mais de seis números.

O sorteio do resultado da Mega-Sena de ontem e das demais modalidades das Loterias Caixa foi transmitido ao vivo no canal da Caixa no Youtube e na página Loterias Caixa do Facebook.

