Nenhuma posta cravou as seis dezenas do resultado da Mega-Sena de ontem (24), concurso 2312, o prêmio que já estava acumulado aumentou para R$ 45 milhões. Os números sorteados foram: 03-27-39-46-47-60.

O próximo sorteio da Mega-Sena concurso 2313, previsto para quarta-feira , 28 de outubro tem o prêmio estimado em R$ 45 milhões. A aposta simples de seis números sai por R$ 4,50.

Como receber o prêmio da Mega-Sena?

Em lotéricas credenciadas, com as apostas acertadoras do resultado da Mega-Sena é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa e é necessário levar, além do bilhete premiado, o R.G e C.P.F.

O prêmio da pode ser retirado em até 90 dias corridos depois da data do sorteio. Caso o acertador não busque, o valor será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

5 maiores prêmios dos concursos regulares da Mega

1.764, 25/11/2015; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 205.329.753,89

1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197.377.949,52

1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135.315.118,96

1.220, 6/10/2010; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 119.142.144,27

1.575, 19/2/2014; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 111.503.902,49

Probabilidade de acertar o resultado da Mega-Sena

A chance de acertar o resultado da Mega-Sena de ontem com um jogo simples, de seis números, era de uma em 50 milhões, aproximadamente, segundo a Caixa. Entretanto, a probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.

