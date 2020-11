No resultado da Mega – Sena de ontem (11), concurso 2317 , nenhuma aposta cravou as dezenas sorteadas e o prêmio de R$ 34 milhões acumulou. Os números sorteados foram: 02 11 43 49 52 56 .

Embora ninguém tenha levado o grande prêmio, 132 apostas fizeram 5 acertos e levaram R$ 25.311,77. Houve ainda

7.472 apostas ganhadoras ao acertar 4 números do sorteio e levarão R$ 638,79, cada.

Para quem não acertou nada, a boa notícia é que o próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2318, tem prêmio estimado em R$ 40 milhões. O sorteio será no dia 14 de novembro, sábado, a partir das 20 horas (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa

Como receber o prêmio da Mega-Sena?

Para receber os prêmio de até R$ 1.332,78 da aposta acertadora do resultado da Mega – Sena de ontem, o ganhador precisar ir em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Mas, a partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa com a apresentação de documentos pessoais.

Apostas ganhadoras registradas no site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), necessitam do “Código de Resgate” para conseguir receber o valor. Porém, o prêmio da Mega – Sena de ontem pode ser retirado em até 90 dias corridos após a data do sorteio.

Probabilidade de ganhar

A probabilidade de acertar o resultado da Mega – Sena de ontem com um jogo simples, de acordo com a Caixa, é de uma em 50 milhões, aproximadamente. Já nas demais faixas de premiação, de menores acertos, as chances aumentam, assim, para: uma em 154.158 mil, em cinco números acertados; e 2.332 mil, em quatro números acertados.