O Resultado da Mega-Sena concurso 2306, que pode pagar prêmio de R$ 100 milhões, será divulgado a partir das 20 horas desta quarta-feira (7). Para levar a bolada, o apostador deve acertar as seis dezenas do jogo, de acordo com as Loterias Caixa.

O sorteio para saber o resultado da Mega-Sena concurso 2306 ocorre a partir das 20h desta quarta-feira (7), no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Resultado da Mega-Sena de sábado; veja números

Ninguém acertou os seis números do resultado da Mega-Sena 2305 de sábado, 3 de outubro. Os números sorteados foram: 57 55 38 07 16 22

