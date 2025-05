Sorteio da Mega-Sena 2863 pode pagar R$ 60 milhões hoje

O próximo sorteio da Mega-Sena está agendado para esta quinta-feira, dia 15 de maio. Com uma prêmio estimado de R$ 60 milhões em jogo, o concurso de número 2863 tem gerado expectativa entre os apostadores de todo o Brasil. A premiação vem acumulando há dois certames.

Como jogar na Mega-Sena 2482

Para já ir se programando e jogar no próximo sorteio da Mega-Sena, é importante ficar atento ao horário limite em que as apostas são computadas pelo sistema da Caixa. Até às 19h desta quinta-feira, dia 15, os bilhetes poderão ser preenchidos nas casas lotéricas para a disputa do prêmio. As apostas simples – com seis dezenas marcadas – custam R$ 5.

Quem optar em fazer a aposta pela internet deve respeitar o mesmo horário. Além disso, os jogos feitos online só poderão ser registrados mediante cadastro prévio no site da Caixa Econômica Federal, por celular ou computador.

É preciso ser maior de idade e inserir a numeração do cartão de crédito para concluir o pagamento.

Probabilidade de ganhar na Mega-Sena

As chances de acertar as seis dezenas na Mega-Sena variam de acordo com a quantidade de números marcados no volante. Caso o apostador registre somente seis numerais, a probabilidade de êxito, de acordo com a Caixa, é de 1 em 50.063.860.

À medida que ele passa a marcar mais números, o bilhete fica mais caro, porém as probabilidades de acerto tornam-se menos remotas. Por exemplo, um jogador que anotar 10 números na disputa da Mega tem 1 chance em 238.399 de ser vitorioso.

Já se ele quiser marcar 15 numerais, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo é de 1 em 10.003. Porém o valor do volante chega a marca de R$ 22.522,50.

Aposte com responsabilidade!