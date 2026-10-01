Sorteio da Mega-Sena hoje vale R$ 75 milhões; veja horário perto da eleição
Sorteio está acumulado há cinco sorteios
A Mega-Sena 3065 pode pagar um prêmio estimado em R$ 75 milhões nesta quinta-feira, dia primeiro de outubro. O concurso será realizado após quatro sorteios consecutivos sem ganhador na faixa principal. Para levar a bolada, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas.
Que horas será o sorteio da Mega-Sena 3065?
O sorteio da Mega-Sena 3065 está marcado para acontecer a partir das 21h desta quinta-feira (1), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 20h nas casas lotéricas e pelos canais digitais das Loterias Caixa. O resultado e a transmissão do sorteio podem ser acompanhados pelos canais oficiais da Caixa.
A loteria realiza sorteios às terças e quintas-feiras, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h, conforme o calendário oficial das Loterias Caixa.
Para jogar na Mega-Sena, o apostador precisa escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante.
A aposta simples, com seis dezenas, custa atualmente R$ 6. Também é possível marcar mais números no mesmo jogo ou participar de um bolão para aumentar as possibilidades de premiação.
Quem prefere apostar pela internet pode utilizar o aplicativo ou o portal Loterias Caixa. Também é possível fazer a aposta presencialmente em uma casa lotérica credenciada.
Quanto custa apostar na Mega-Sena?
O preço aumenta conforme a quantidade de dezenas escolhidas. Confira os valores atuais:
6 números: R$ 6
7 números: R$ 42
8 números: R$ 168
9 números: R$ 504
10 números: R$ 1.260
11 números: R$ 2.772
12 números: R$ 5.544
13 números: R$ 10.296
14 números: R$ 18.018
15 números: R$ 30.030
16 números: R$ 48.048
17 números: R$ 74.256
18 números: R$ 111.384
19 números: R$ 162.792
20 números: R$ 232.560
Os valores e as probabilidades são definidos pelas regras atuais da Caixa.
Qual é a chance de ganhar na Mega-Sena?
Na aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de acertar os seis números da Mega-Sena é de 1 em 50.063.860.
Para a Quina, a chance é de 1 em 154.518. Já a probabilidade de acertar quatro dezenas é de 1 em 2.332.
Ao selecionar mais números, a probabilidade de ganhar aumenta, mas o preço da aposta também sobe.
Durante o sorteio, o Jornal DCI acompanha o resultado da Mega-Sena, os números sorteados, o rateio e a lista de apostas vencedoras.