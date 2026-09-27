Mega-Sena acumula e prêmio vira R$ 52 milhões

A Mega-Sena acumulou novamente após o sorteio do concurso 3063, realizado neste domingo (27). Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, e o prêmio principal passou de R$ 43,5 milhões para R$ 52 milhões no próximo concurso, marcado para terça-feira (29).

Resultado da Mega-Sena 3063

As dezenas sorteadas na Mega-Sena de domingo foram 05, 35, 36, 41, 43 e 48. Como não houve ganhador na faixa principal, o valor acumulou para o próximo concurso. Na faixa de cinco acertos, 29 apostas foram premiadas, com R$ 73.111,35 para cada uma. Outras 2.642 apostas acertaram quatro dezenas e receberam R$ 1.322,81 cada.

6 acertos: não houve ganhadores

5 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 73.111,35

4 acertos: 2.642 apostas ganhadoras, R$ 1.322,81

Como jogar na Mega-Sena?

Na Mega-Sena, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa atualmente R$ 6.

Também é possível utilizar a Surpresinha, deixando que o sistema escolha os números, ou a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

O prêmio principal é destinado às apostas que acertarem as seis dezenas. Também há premiação para cinco e quatro acertos.

Quanto custa jogar na Mega-Sena?

Os valores atuais das apostas variam de acordo com a quantidade de números escolhidos:

6 números: R$ 6

7 números: R$ 42

8 números: R$ 168

9 números: R$ 504

10 números: R$ 1.260

11 números: R$ 2.772

12 números: R$ 5.544

13 números: R$ 10.296

14 números: R$ 18.018

15 números: R$ 30.030

16 números: R$ 48.048

17 números: R$ 74.256

18 números: R$ 111.384

19 números: R$ 162.792

20 números: R$ 232.560

Quanto maior a quantidade de dezenas marcadas, maior é o preço da aposta e também aumentam as chances matemáticas de acertar as faixas de premiação.

Qual é o valor do prêmio da Mega-Sena?

O valor do prêmio varia conforme a arrecadação e os valores acumulados de concursos anteriores. Atualmente, o prêmio bruto corresponde a 43,79% da arrecadação.

De acordo com as regras da Caixa, a distribuição da premiação é feita da seguinte forma:

40% para os acertadores dos seis números;

13% para os acertadores de cinco números;

15% para os acertadores de quatro números;

22% ficam acumulados para concursos de final 0 ou 5;

10% ficam acumulados para a primeira faixa do último concurso do ano de final 0 ou 5, a chamada Mega da Virada.

Quando são realizados os sorteios da Mega-Sena?

O calendário da Mega-Sena mudou. Atualmente, os sorteios acontecem três vezes por semana: às terças e quintas-feiras, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h.

Os sorteios são realizados no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e podem ser acompanhados pela transmissão oficial das Loterias Caixa na internet.

Como jogar no Bolão da Mega-Sena?

O Bolão da Mega-Sena permite dividir uma aposta entre várias pessoas. Atualmente, o valor mínimo do bolão é de R$ 18, e cada cota deve custar pelo menos R$ 7.

O grupo pode ter de 2 a 100 cotas, dependendo da quantidade de números e da composição do jogo. Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.

Nas cotas comercializadas pelas lotéricas, pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Qual é a chance de ganhar na Mega-Sena?

Na aposta simples, com seis números, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de 1 em 50.063.860.

As chances aumentam conforme o apostador marca mais números. Segundo a Caixa:

6 números: 1 em 50.063.860

7 números: 1 em 7.151.980

8 números: 1 em 1.787.995

9 números: 1 em 595.998

10 números: 1 em 238.399

11 números: 1 em 108.363

12 números: 1 em 54.182

13 números: 1 em 29.175

14 números: 1 em 16.671

15 números: 1 em 10.003

16 números: 1 em 6.252

17 números: 1 em 4.045

18 números: 1 em 2.697

19 números: 1 em 1.845

20 números: 1 em 1.292

Como receber o prêmio da Mega-Sena?

Os prêmios das Loterias Caixa podem ser resgatados em até 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores prescrevem e são destinados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies.

Para prêmios de apostas feitas pelo Internet Banking Caixa, o pagamento deve ser realizado nas agências da Caixa, independentemente do valor.

O próximo concurso da Mega-Sena será o 3064, na terça-feira (29), com prêmio estimado em R$ 52 milhões.