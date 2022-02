Tem sorteio da Mega Sena hoje? Veja a data do próximo concurso

A Caixa está realizando nesta semana a Mega-Semana de Carnaval da loteria mais popular entre os brasileiros que sonham em se tornar milionários contando com a sorte. E com a alteração, muitos apostadores podem se perguntar se tem sorteio da Mega-Sena hoje, quarta-feira (23).

Nas semanas normais, ocorrem duas extrações sendo uma na quarta-feira e a outra no sábado sempre a partir das 20h.

Tem sorteio da Mega Sena hoje – 23/02/22

Nesta quarta-feira não terá sorteio da Mega-Sena por causa da mudança no calendário. Como esta é uma Mega-Semana, ao invés de duas, são realizadas três extrações da modalidade.

Neste caso, o primeiro sorteio começa sempre na terça-feira, o segundo na quinta-feira e o terceiro no sábado. Portando, ontem (22), foram premiadas as dezenas do concurso 2456 e nenhum bilhete acertou o resultado.

Segundo a Caixa, essas semanas especiais ocorrem para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que precisa terminar com 0 ou 5.

Veja aqui o resultado da Mega-Sena 2456

Próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2457, e está previsto para esta quinta-feira, 24 de fevereiro, e o prêmio acumulado em R$ 40 milhões. As dezenas serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo.

Um jogo simples, com seis dezenas sai por R$ 4,50 mas esse valor pode chegar a R$ 22,5 mil se o jogo tiver 15 números. Para selecionar as dezenas, os apostadores podem fazer manualmente ou optar pela Surpresinha – quando o sistema faz a escolha aleatória.

Ainda dá para participar de sorteios da Mega-Sena com a mesma combinação por por dois, quatro ou oito concursos consecutivos com a Teimosinha. As apostas precisam ser registradas até às 19h em lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

A chance de ganhar o prêmio principal da Mega-Sena com um jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas se a aposta tiver 15 dezenas, a probabilidade é de uma em pouco mais de 10 milhões.

Com funciona o bolão?

Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Também dá para comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.

Mas poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00.

É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão para conseguir participar do sorteio da Mega-Sena.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe os resultados das loterias e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.