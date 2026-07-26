Os números do resultado da Mega-Sena serão divulgado em tempo real. Confira se ganhou o prêmio acumulado em R$ 70 milhões.

Veja os números da Mega-Sena 3036 no sorteio de domingo

Veja os números da Mega-Sena 3036 no sorteio de domingo

O prêmio de R$ 70 milhões pode sair hoje, domingo, 26 de julho, para o apostador que acertar as dezenas do resultado da Mega-Sena concurso 3036. Os números do concurso serão divulgados a partir das 11h (horário de Brasília).

Resultado da Mega-Sena concurso 3036 em tempo real

Confira o resultado da Mega-Sena concurso 3036: 05-12-21-33-43-50

Ganhadores da Mega

Para saber se ganhou o prêmio principal de R$ 80 milhões, é preciso conferir se todos os números jogados correspondem a todos os números sorteados no concurso. Caso não estejam todos iguais, ainda é possível ganhar prêmio acertando cinco ou quatro números do concurso.

Os apostadores conseguem resgatar a quantia em agências da Caixa apresentando o RG, CPF e o bilhete premiado. Valores menores que R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar também em casa lotéricas, de acordo com a Caixa.

Já as apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa, além das opções citadas, os sortudos podem transferir a quantia para sua conta do Mercado Pago.