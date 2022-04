Veja quais são os números mais sorteados na Mega-Sena até 2022

Levantamento mostra quais os números mais sorteados na Mega-Sena e te ajuda a escolher as dezenas mais certeiras desde a origem do concurso

O sonho de ganhar na Mega-Sena pode ser atribuído como mera sorte para muitos apostadores. Afinal, acertar em cheio seis dezenas em um grupo de sessenta é uma tarefa e tanto. Porém, há quem acredite que cravar os numerais sorteados tem muito estudo por trás. Seja você supersticioso ou não, o DCI lhe mostra quais os números mais sorteados na Mega-Sena até abril de 2022.

O sorteio da Mega-Sena existe há 26 anos. Ao longe de todo este tempo, foram realizados 2.475 concursos até o dia 26 de abril de 2022. Neste intervalo de tempo algumas dezenas se destacam como as mais “sortudas” enquanto outras ganharam a fama de “azaradas.

Mas, afinal: quais são os números mais sorteados na Mega-Sena?

Antes de preencher o volante da aposta, vale a pena dar uma conferida nos números mais sorteados na Mega-Sena até abril de 2022. As seis que mais saíram neste ano foram: 53, 10, 42, 05, 37 e 33.

Já a lista abaixo traz todos os que mais aparecem e os que menos aparecem no certame. Anote as dezenas mais “pé quente” e boa sorte:

53 – saiu em 284 sorteios

10 – saiu em 281 sorteios

42 – saiu em 272 sorteios

05 – saiu em 271 sorteios

37 – saiu em 268 sorteios

33 – saiu em 266 sorteios

23 – saiu em 265 sorteios

30 – saiu em 264 sorteios

04 – saiu em 264 sorteios

28 – saiu em 262 sorteios

35 – saiu em 261 sorteios

41 – saiu em 261 sorteios

54 – saiu em 261 sorteios

27 – saiu em 261 sorteios

34 – saiu em 260 sorteios

29 – saiu em 259 sorteios

44 – saiu em 259 sorteios

11 – saiu em 258 sorteios

16 – saiu em 258 sorteios

51 – saiu em 258 sorteios

43 – saiu em 257 sorteios

17 – saiu em 257 sorteios

24 – saiu em 256 sorteios

49 – saiu em 255 sorteios

38 – saiu em 255 sorteios

36 – saiu em 254 sorteios

32 – saiu em 254 sorteios

13 – saiu em 253 sorteios

02 – saiu em 253 sorteios

56 – saiu em 252 sorteios

08 – saiu em 251 sorteios

06 – saiu em 249 sorteios

52 – saiu em 249 sorteios

46 – saiu em 246 sorteios

18 – saiu em 244 sorteios

50 – saiu em 242 sorteios

58 – saiu em 241 sorteios

45 – saiu em 239 sorteios

12 – saiu em 239 sorteios

01 – saiu em 239 sorteios

20 – saiu em 238 sorteios

40 – saiu em 238 sorteios

47 – saiu em 237 sorteios

25 – saiu em 236 sorteios

60 – saiu em 235 sorteios

57 – saiu em 235 sorteios

19 – saiu em 235 sorteios

07 – saiu em 235 sorteios

39 – saiu em 234 sorteios

59 – saiu em 233 sorteios

31 – saiu em 233 sorteios

09 – saiu em 232 sorteios

14 – saiu em 232 sorteios

48 – saiu em 228 sorteios

03 – saiu em 228 sorteios

22 – saiu em 218 sorteios

15 – saiu em 218 sorteios

21 – saiu em 212 sorteios

55 – saiu em 210 sorteios

26 – saiu em 205 sorteios

Apesar de toda a mística envolvendo o numeral 13 (visto como amuleto para alguns e sinônimo de azar para outros), na Mega-Sena ele é bem neutro. No ranking dos que mais saem, ele ocupa apenas a 28ª posição. Longe do topo, mas também distante dos menos sortudos.

Quais os números menos sorteados na Mega-Sena

Além da curiosidade dos jogadores pelos números mais sorteados na Mega-Sena, existe também uma tendência em saber quais os que menos aparecem no globo da sorte para evitar marcá-los. Até abril de 2022, os seis numerais menos sortudos foram: 03, 22, 15, 21, 55 e 26.

Uma outra medida interessante para os apostadores é a das dezenas que estão mais atrasadas, ou seja, aparecendo com menos frequência nos últimos sorteios. Até o concurso 2.475, os oito numerais mais sumidos eram:

04 – não aparece há 37 concursos

12 – não aparece há 32 concursos

25 – não aparece há 30 concursos

27 – não aparece há 29 concursos

06 – não aparece há 25 concursos

26 – não aparece há 24 concursos

14 – não aparece há 21 concursos

09 – não aparece há 21 concursos

Como apostar na Mega-Sena

Sorteio mais famoso do Brasil, a Mega-Sena atrai apostas de todo o Brasil diariamente. Para disputar o certame, o jogador deve marcar seis dezenas de 01 até 60. Há a possibilidade de deixar o sistema escolher os numerais, formato de jogo conhecido como “Surpresinha”.

Também é permitido concorrer com a mesma sequência por mais de um sorteio (duas, quatro ou até oito vezes). Essa opção se chama “Teimosinha”.

As apostas comuns da Mega-Sena custam R$ 4,50, quando são marcados os seis numerais. No entanto, é possível concorrer com até 15 números no volante. Neste caso, porém, o preço da aposta aumenta gradativamente, pois as probabilidades de acerto passam a ser maiores.

A tabela abaixo mostra o valor do bilhete de acordo com a quantidade de números jogados:

6 números: R$ 4,50

7 números: R$ 31,50

8 números: R$ 126,00

9 números: R$ 378,00

10 números: R$ 945,00

11 números: R$ 2.079,00

12 números: R$ 4.158,00

13 números: R$ 7.722,00

14 números: R$ 13.513,50

15 números: R$ 22.522,50

Premiação da Mega-Sena

Desejo de mudança de vida para milhões de brasileiros, a Mega-Sena tem a melhor premiação entre todos os sorteios promovidos pela Caixa Econômica Federal.

O prêmio bruto corresponde a 43,35% de toda a arrecadação. Deste montante, 35% destina-se aos acertadores das seis dezenas, recompensados com uma bolada milionária. Já todos os jogadores que tiverem cinco acertos dividem entre si 19% da premiação. A mesma divisão de 19% ocorre com quem acertar apenas quatro números.

Outros 22% são guardados para os prêmios acumulados de quem acertar seis dezenas nos concursos de final 0 ou 5. E os 5% que restam são anexados ao montante do ganhador da Mega da Virada.

A Mega-Sena promove dois concursos semanais, sempre às quartas-feiras e aos sábados, às 20h (horário de Brasília). Em casos especiais, como nas Megas-Semanas, os sorteios são às terças, quintas e sábados. O local é o Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, situado em São Paulo.

