Saiba quais os números da sorte para apostar na loteria

O primeiro passo para quem quer ganhar um prêmio de jogos lotéricos é selecionar as dezenas das apostas. Para isso, os astros podem ajudar na escolha dos números da sorte para jogar nas loterias e faturar o valor tão sonhado.

O novo ciclo que começou com a virada do ano pode trazer mudanças positivas. A transformação financeira, certamente, é uma das mais procuradas pelas pessoas.

Há quem já tenha seus números da sorte e aposte neles na hora de participar de algum sorteio de loterias. Mas, para os que não sabem quais selecionar no jogo, os astros dão uma “mãozinha” com a numerologia.

Existem quantos números da sorte?

De acordo com a astróloga Jessyca Thomé, existem sete números da sorte que são os que mais se destacam na numerologia. Todos eles têm significados e, dessa forma, os apostadores podem escolher aqueles que mais simbolizam ou sentem ligação.

A maioria das modalidades das Loterias CAIXA sorteiam até sete números em cada concurso. Por isso, se o jogador usar como estratégia apenas essas dezenas, poderá fazer combinações na hora de apostar.

Quais são os números da sorte para apostar na loteria?

Segundo Jessyca, os números da sorte estão entre 03 e 33. Os significados de cada um também variam, sendo alguns até mais religiosos.

Confira a lista completa dos números e suas definições:

– O número três está ligado a essência, criação e fertilidade; 07 – O número sete representa os sete dias da semana e as sete cores do arco-íris. É um número espiritual e ligado à perfeição;

– O número sete representa os sete dias da semana e as sete cores do arco-íris. É um número espiritual e ligado à perfeição; 08 – O número oito deitado é o símbolo do infinito. Por isso, está ligado às várias possibilidades, significando também prosperidade;

– O número oito deitado é o símbolo do infinito. Por isso, está ligado às várias possibilidades, significando também prosperidade; 09 – O número nove simboliza o fechamento de um ciclo, a realização e a conquista;

– O número nove simboliza o fechamento de um ciclo, a realização e a conquista; 11 – O número 11 simboliza a transgressão e está ligado aos 11 discípulos de Jesus.

– O número 11 simboliza a transgressão e está ligado aos 11 discípulos de Jesus. 22 – O número 22 simboliza o otimismo, o poder, o trabalho e a lealdade. Mas pode representar também o mundo material e concreto;

– O número 22 simboliza o otimismo, o poder, o trabalho e a lealdade. Mas pode representar também o mundo material e concreto; 33 – O número 33 é muito ligado a idade de Jesus Cristo quando foi crucificado. A dezena representa também o saber e o ápice do conhecimento.

Como apostar nas Loterias CAIXA?

Para apostar em alguma modalidade de jogo das Loterias CAIXA, é preciso ter, no mínimo, 18 anos. Definido os números da sorte de cada jogador, o próximo passo é colocar a estratégia em prática.

As Loterias CAIXA têm dez tipos de jogos, cada um com diversos prêmios e diferentes maneiras de jogar. São eles: Loteca, Federal, Lotofácil, Lotomania, Quina, Dupla Sena, Timemania, Mega-Sena, Dia de Sorte e Super Sete.

As apostas com os números da sorte podem ser registradas tanto em casas lotéricas, quanto online – com exceção da Federal – por meio do site (loteriasonline.caixa.gov.br) ou aplicativo Loterias CAIXA. Os sorteios são exibidos ao vivo na página do Facebook e canal do Youtube da CAIXA.