Preços das apostas das loterias vão aumentar; veja nova tabela

As loterias da Caixa anunciaram aumento do preço das apostas da Lotofácil, Mega-Sena, Quina, Lotomania, Timemania e Dia de Sorte. De acordo com a estatal, o reajuste será feito para recuperar o valor recebido das apostas, tendo por base a atualização de seus valores originais utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

As alterações entrarão em vigor a partir de 30 de abril para Lotofácil, Mega-Sena, Quina e Lotomania. A partir de 3 de maio, o reajuste passa a valer também para a Timemania e Dia de Sorte.

Confira os novos valores das apostas da loteria

Mega Sena: R$ 5,00

Lotofácil: R$ 3,00

Quina: R$ 2,50

Lotomania: R$ 3,00

Timemania: R$ 3,50

Dia de Sorte: R$ 2,50

