Prêmio da loteria esquecido: mais de R$ 2,5 bilhões não foram resgatados

Ganhar na loteria já é sinônimo de ter muita sorte. Mas, mesmo assim, há pessoas que conseguem atingir esse feito e deixam a oportunidade passar. Saiba qual foi o valor total de prêmio da loteria esquecido nos últimos anos.

Prêmio da loteria esquecido

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o total referente a prêmios da loteria esquecidos nos últimos 7 anos é de cerca de R$ 2,5 bilhões. Essa quantia corresponde ao período entre 2015 e 2021, em que os apostadores ganharam os sorteios mas não retiraram o prêmio no prazo estipulado, que é de 90 dias após o anúncio do resultado. Só em 2021 o total de prêmio esquecido na loteria foi de R$ 586,9 milhões.

Como exemplo, está a situação em que um dos vencedores da Mega da Virada 2020 não apareceu para resgatar o prêmio de R$162,2 milhões até a data limite. Houve até mesmo uma tentativa para que o Procon interviesse na história, mas não foi bem sucedida e o prêmio da loteria acabou, de fato, esquecido.

Conforme estabelecido pela Lei nº 13.756, os prêmios não resgatados por apostadores da Loterias Caixa no prazo de 90 dias são revertidos ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O Fies é um programa do Ministério da Educação que tem o objetivo de conceder financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas, ou seja, que não são gratuitos.

Valores dos prêmios da loteria esquecidos nos últimos anos:

2021 – R$ 586,9 milhões

2020 – R$ 314,8 milhões

2019 – R$ 331,8 milhões

2018 – R$ 332,2 milhões

2017 – R$ 326 milhões

2016 – R$ 320,4 milhões

2015 – R$ 301,3 milhões

Como resgatar o prêmio da loteria

Um dos motivos possíveis para que o prêmio da loteria seja esquecido pelo apostador é quando ele passa por algum imprevisto que impede a retirada da quantia do sorteio. Por isso, é recomendável ficar sempre atento às orientações da Loterias Caixa para o resgate do valor da forma correta.

De acordo com a instituição, os prêmios líquidos até o valor de R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) podem ser retirados em qualquer unidade lotérica credenciada ou nas agências da Caixa, e também há a possibilidade de transferência ao Mercado Pago. Mas, caso o valor seja superior a esse, o pagamento pode ser feito apenas nas agências.

Para receber o prêmio em uma lotérica, é necessário apresentar o comprovante impresso da aposta e trazer o código de resgate (de 6 números), numeração gerada no Portal Loterias Caixa, com prazo de validade de 24 horas. Há também a opção de gerar um QR Code por meio do Portal, utilizando um dispositivo como celular ou tablet, por exemplo.

Já se o apostador preferir receber em uma agência da Caixa, o titular ou procurador indicado deve seguir os seguintes passos:

Acessar a aposta premiada no Portal Loterias Caixa (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br);

Selecionar “Agência” como local de pagamento;

Imprimir o comprovante da aposta;

Comparecer a qualquer agência da Caixa, com um documento de identificação.

E, no caso de receber por meio do Mercado Pago, o procedimento é quase o mesmo. É preciso acessar a aposta no Portal Loterias Caixa, e selecionar a opção “Mercado Pago”. Nessa alternativa, o resgate é realizado apenas em crédito na respectiva conta do Mercado Pago.

