Prêmios da Loteria: as dez maiores boladas da história

Os maiores prêmios da loteria do Brasil sairam na faixa do R$ 200 milhões. Oito do Top 10 da Loteria são da Mega da Virada.

Quem nunca sonhou em ficar milionário da noite para o dia? Por isso, apostar na loteria é um dos meios de ganhar milhões, sem muito esforço. As Megas da virada, sorteadas no último dia do ano, são os concursos que lideram o ranking de maiores boladas, no Brasil. Sendo assim, reunimos os dez maiores prêmios da Loteria.

1. R$ 306,7 milhões

O maior prêmio da loteria saiu em 31 de dezembro de 2017. O valor do concurso 2.000 da Mega da Virada foi dividido entre 17 apostas nos estados da Bahia, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pará.

2. R$ 304,2 milhões

O segundo maior prêmio também saiu na Mega da Virada. O valor de R$ 304,2 milhões foi dividido entre quatro apostadores. Sendo assim, cada apostador levou R$ 76,05 milhões, um em Mato Grosso, um de Santa Catarina e dois de São Paulo. As seis dezenas pertenciam ao concurso de 2.220.

3. R$ 302,5 milhões

O concurso 2.110 saiu em 31 de dezembro de 2018. Além disso, foi um dos sorteios da Mega da Virada com mais ganhadores, 52 vencedores. Ademais, quase todos os estados foram contemplados com o prêmio milionário. Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

4. R$ 263,3 milhões

O concurso 1.665 da Mega da Virada, de 31 de dezembro de 2014, dividiu o valor de R$ 263,2 milhões do prêmio principal entre quatro ganhadores, sendo um do Distrito Federal, um do Mato Grosso e dois de São Paulo.

5. R$ 246,5 milhões

A Mega da Virada de 31 de dezembro de 2015 deixou seis milionários, no último dia do ano. As seis dezenas do concurso 1.775 tiveram apostas ganhadoras em Alagoas, São Paulo e Espiríto Santo. Sendo assim, o estado capixada teve quatro vencedores.

6. R$ 244,8 milhões

O prêmio de R$ 244,8 milhões saiu no dia 31 de dezembro de 2012. Dessa forma, o prêmio milionário foi dividido entre três vencedores, dois em São Paulo e um em Goiás.

7. R$ 224,7 milhões

O concurso 1.560 da Mega da Virada de 31 de dezembro de 2013, premiou quatro apostadores. Sendo assim, duas apostas vencedoras no Paraná, uma em Alagoas e uma na Bahia.

8. R$ 220,9 milhões – Prêmio da Mega da Virada

Seis apostas acertaram os seis números do concurso 1.890 da Mega da Virada, na noite de sábado de 31 de dezembro de 2016. Sendo assim, os premiados foram da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.