Quando vai sair o sorteio do resultado da Mega-Sena concurso 3010

Os apostadores das loterias têm uma nova oportunidade de mudar de vida com o resultado o concurso 3010, mas os apostadores terão que esperar um pouco. O horário das loterias mudou por causa do último feriado e o resultado da Mega-Sena de R$ 300 milhões vai demorar um pouco mais.

Horário da Mega-Sena 3010

O sorteio da Mega-Sena 3010 vai ser no domingo, dia 24, a partir das 10h. Os interessados podem fazer as apostas nas casas lotéricas credenciadas, pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS, pelo site oficial das Loterias Caixa ou ainda pelo internet banking da Caixa, exclusivo para correntistas.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Premiação da Loteria

Ganhar na loteria poder ser o sonho de muita gente para mudar de vida, e nisso a Mega é uma das mais populares. Por causa da sua difícil, mas não impossível, probabilidade de acerto – sendo de uma em 50.063.860 – muitos concurso acumulam. Dessa forma, isso pode se prolongar por meses e, por consequência, aumentando gradativamente o valor do prêmio.

Se mais de uma aposta acertar os seis números, o prêmio principal será rateado igualmente entre todos os acertadores. Dessa forma, o valor pode variar sendo maior ou menor que o estimado pelas Loterias Caixa.

Se ninguém acertar as 6 dezenas, a quantia acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa. Os ganhadores conseguem receber qualquer quantia de jogos premiados em agências da Caixa.

O preço da aposta varia de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas para jogar na Loto. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6.