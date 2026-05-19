Loterias

Quando vai sair o sorteio do resultado da Mega-Sena concurso 3010

Calendário da Mega-Sena mudou em comemoração ao sorteio de 30 anos

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini

Os apostadores das loterias têm uma nova oportunidade de mudar de vida com o resultado o concurso 3010, mas os apostadores terão que esperar um pouco. O horário das loterias mudou por causa do último feriado e o resultado da Mega-Sena de R$ 300 milhões vai demorar um pouco mais.

Horário da Mega-Sena 3010

O sorteio da Mega-Sena 3010 vai ser no domingo, dia 24, a partir das 10h. Os interessados podem fazer as apostas nas casas lotéricas credenciadas, pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS, pelo site oficial das Loterias Caixa ou ainda pelo internet banking da Caixa, exclusivo para correntistas.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Leia também

Timemania 2393 e Dia de Sorte 1215: resultado nesta terça

Lotomania concurso 2925: veja o resultado

Premiação da Loteria

Ganhar na loteria poder ser o sonho de muita gente para mudar de vida, e nisso a Mega é uma das mais populares. Por causa da sua difícil, mas não impossível, probabilidade de acerto – sendo de uma em 50.063.860 – muitos concurso acumulam. Dessa forma, isso pode se prolongar por meses e, por consequência, aumentando gradativamente o valor do prêmio.

Se mais de uma aposta acertar os seis números, o prêmio principal será rateado igualmente entre todos os acertadores. Dessa forma, o valor pode variar sendo maior ou menor que o estimado pelas Loterias Caixa.

Se ninguém acertar as 6 dezenas, a quantia acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa. Os ganhadores conseguem receber qualquer quantia de jogos premiados em agências da Caixa.

O preço da aposta varia de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas para jogar na Loto. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Timemania 2392 e Dia de Sorte 1214: resultado neste sábado

Lotomania concurso 2924: veja o resultado

Timemania 2391 e Dia de Sorte 1213: resultado nesta quinta

Veja o resultado da Lotomania concurso 2923

Resultados da Timemania 2390 e Dia de Sorte 1212 de terça

Resultado da Lotomania concurso 2922

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes