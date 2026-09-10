Quina

Confira o resultado da Quina hoje do concurso 7114

Quina está acumulada em R$ 21,5 mil

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Quina 7114 de hoje DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O resultado da Quina 7114 de quinta, dia 10 de setembro de 2026, será sorteado no Espaço da Sorte da Caixa Econômica Federal. O prêmio é de R$ 21,5 milhões. Acompanhe no Jornal DCI.

Veja o resultado da Quina: 05-21-43-51-54.

Resultado da Quina 7114 de hoje

A extração dessa e demais loterias é de responsabilidade da Caixa, e as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Quina 7114 são:

Para conseguir faturar algum prêmio na loteria, os apostadores precisam acertar de dois a cinco números do resultado de hoje. As quantias de cada faixa são divididas igualmente entre os acertadores.

Se alguma faixa não tiver ganhador, dessa forma, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O total dos prêmios corresponde a 43,35% e desse valor cada faixa recebe: 35% para na quina, 19% na quadra, 20% no terno e 11% no duque. Ainda são acumulados 15% para a Quina de São João.

Como receber o prêmio? Para receber o prêmio do resultado da Quina de hoje, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências.

Boa sorte!

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Resultado da Quina 7113 de hoje

Confira o resultado da Quina hoje concurso 7113

Resultado da Quina 7112 de hoje

Quina concurso 7112 hoje: resultado e ganhadores terça (8/9)

Resultado da Quina 7111 de hoje

Quina concurso 7111 hoje: resultado e ganhadores domingo

Resultado da Quina 7110 de hoje

Resultado da Quina 7110 hoje e ganhadores de sexta

Resultado da Quina 7109 de hoje

Resultado da Quina 7109 hoje e dezenas do concurso quinta

Resultado da Quina 7108

Confira o resultado da Quina 7108 de hoje quarta (2/9)

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes