Quina

Confira que horas sai o resultado da Quina de São João 2026 neste domingo

Prêmio de R$ 260 milhões não acumula

Escrito por Anny Malagolini
resultado da Quina de São João DCI

Neste domingo, 28 de junho, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio da Quina de São João 2026, uma das principais premiações das loterias no ano. O concurso especial tem prêmio estimado em R$ 260 milhões e não acumula.

Qual o horário do sorteio da Quina de São João?

O apostador pode assistir o sorteio da Quina de São João a partir das 14h (horário de Brasília). É possível registrar a aposta em bolões até às 13h de hoje.

Como o concurso é especial, o prêmio principal não acumula. Isso significa que, se ninguém acertar as cinco dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que fizerem quatro acertos, e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

Para acompanhar, basta acessar a transmissão oficial da Caixa no horário marcado. Após o sorteio, a Caixa divulga os números sorteados, o rateio completo e a quantidade de ganhadores em cada faixa de premiação.

Todos os resultados da edição especial

Foram realizados até hoje 13 sorteio especiais da Quina, sendo o primeiro extraído em 2011. De lá para cá, o que mudou foi o valor da premiação.

Quina de 2023: 12-13-45-47-70

Resultado de 2022: 35, 36, 49, 75 e 80

Resultado de 2021: 25-28-36-60-61

Resultado de 2020: 07-17-29-55-78

Resultado de 2019: 17-27-53-78-79

Resultado de 2018: 03-29-33-53-69

Resultado de 2017: 06-07-13-14-26

Resultado de 2016: 14-26-28-55-79

Resultado de 2015: 01-15-22-23-47

Resultado de 2014: 15-26-55-71-79

Resultado de 2013: 05-17-55-63-67

Resultado de 2012: 02-04-27-36-51

Resultado de 2011: 14-15-28-58-68

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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