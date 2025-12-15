Quina

Confira resultado da Quina 6903 e os ganhadores de segunda

Premiação é de R$ 4 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Quina 6903 de hoje DCI

Nova chance de mudar de vida! O resultado do concurso 6903 da Quina deste segunda, 15 de dezembro de 2025, sai às 21h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte da Caixa Econômica Federal. O prêmio é de R$ 4 milhões. Veja o resultado.

Ganhadores da Quina

Para conseguir faturar algum prêmio na loteria, os apostadores precisam acertar de dois a cinco números do resultado de hoje. As quantias de cada faixa são divididas igualmente entre os acertadores.

Se alguma faixa não tiver ganhador, dessa forma, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O total dos prêmios corresponde a 43,35% e desse valor cada faixa recebe: 35% para na quina, 19% na quadra, 20% no terno e 11% no duque. Ainda são acumulados 15% para a Quina de São João.

Resultado da Quina 6903 de hoje

A extração da Quina e demais loterias é de responsabilidade da Caixa, e as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Quina 6903 são: 03-45-54-65-68

Como receber o prêmio? Para receber o prêmio do resultado da Quina de hoje, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências. Boa sorte!

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

