Confira resultado da Quina 7079 e os ganhadores de quinta

As Loterias Caixa sorteiam neste quinta-feira, 30 de julho, o resultado da Quina 7079, em São Paulo. O prêmio está estimado em R$ 600 mil e pode sair para o apostador que acertar as cinco dezenas do concurso.

Resultado Quina 7079

Para faturar prêmio, os apostadores precisam acertar dois, três, quatro ou os cinco números sorteados no resultado da Quina. Confira o resultado: 03-29-46-50-55

O apostador que acertar o resultado da Quina 7079 poderá retirar prêmios de até R$ 2.259,20 em uma lotérica credenciada. Contudo, se a bolada for maior, o valor só poderá ser resgatado nas agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de documento oficial com CPF. O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio do concurso.

Quais são os dias dos jogos da Quina?

Os apostadores que quiserem tentar a sorte também no próximo concurso da Quina terão uma nova oportunidade no domingo, às 11h. Os jogos da modalidade correm de segunda-feira a sábado, exceto em feriados nacionais.

As apostas simples podem ser feitas até as 20h30 do dia do sorteio nas lotéricas ou nos canais eletrônicos da Caixa. A aposta custa a partir de R$ 3, com cinco números, e pode chegar a R$ 9.009, com 15 dezenas marcadas.

Resultados anteriores da loteria de julho 2026