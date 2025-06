Números da Quina de São João, segundo a Inteligência Artificial

Sorteio acontece no sábado com prêmio de R$ 230 milhões

No sábado, 28 de junho, a Caixa sorteia a Quina de São João com prêmio de R$ 230 milhões. É a maior premiação da modalidade. e o prêmio não acumula. Não faltam estratégias e dicas para a aposta, e por isso perguntamos à inteligência artificial do Google, o Gemini, quais números jogar.

IA aconselha números da Quina de São João 2025

Ao perguntar à plataforma em quais dezenas o apostador pode tentar a sorte, a Inteligência Artificial responde que aconselhará números gerados de forma aleatória e equilibrada entre pares, ímpares, altos e baixos: 03 – 17 – 25 – 47 – 78.

A IA também dá a dica para apostar levando em consideraçãoo histórico dos sorteios, com os números que mais apareceram:

55 (4 vezes)

14, 15, 17, 26, 28, 36, 79 (3 vezes cada)

Além disso, algumas dezenas nunca foram sorteadas na Quina de São João: 08, 09, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 24, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 62, 65, 66, 72, 73, 74, 76, 77.

Como apostar na Quina 6760

A Quina de São João 6760 vai correr neste sábado, dia 28 de junho de 2025, a partir das 20h (horário de Brasília). Os apostadores podem tentar a sorte até às 18h do dia, através de apostas realizadas em lotéricas ou pelas canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

No volante é preciso escolher de cinco a 15 números manualmente ou selecionar a surpresinha – pelo sistema. Para quem quiser participar do sorteio com cota de bolão, deverá ir até uma lotérica.

Dá para faturar acertando dois, três, quatro ou cinco números. A probabilidade de levar o prêmio é de uma em mais de 24 milhões.

A aposta simples, com cinco números, sai por R$ 2.50 e com 15 números, nesse cenário, sai por pouco mais de R$ 7 mil.