A última semana de novembro terá uma mudança na programação da Quina. A Caixa Econômica Federal prepara um concurso especial da modalidade, com prêmio estimado em R$ 50 milhões e valor reduzido para quem quiser participar. A extração 7173 terá uma dinâmica exclusiva, inspirada na Black Friday. Durante o período de vendas, os apostadores poderão registrar jogos com preço promocional, mas todas as apostas da Quina serão direcionadas para o sorteio especial.

Quando será o sorteio da Quina Friday?

O concurso 7173 está marcado para domingo, 29 de novembro de 2026, às 11h. A estimativa inicial da Quina é de R$ 50 milhões para quem acertar as cinco dezenas.

Confira os dados do próximo sorteio:

Concurso: 7173

7173 Data: domingo, 29 de novembro

domingo, 29 de novembro Horário: 11h

11h Prêmio estimado: R$ 50 milhões

R$ 50 milhões Prazo para apostar: até 10h30 do domingo

A comercialização dos jogos começou em 19 de novembro e termina pouco antes da extração. Até lá, os concursos regulares da Quina ficam suspensos, já que os bilhetes vendidos durante esse período concorrerão exclusivamente à Quina Friday.

Quanto custa apostar na Quina Friday?

O concurso especial terá preços diferentes da tabela tradicional. A aposta mínima, com cinco números, custará R$ 2,50, em vez dos R$ 3 cobrados normalmente.

Quem quiser aumentar a quantidade de dezenas marcadas no volante também terá valores promocionais. Veja a tabela:

Números escolhidos Valor da aposta 5 números R$ 2,50 6 números R$ 15,00 7 números R$ 52,50 8 números R$ 140,00 9 números R$ 315,00 10 números R$ 630,00 11 números R$ 1.155,00 12 números R$ 1.980,00 13 números R$ 3.217,50 14 números R$ 5.005,00 15 números R$ 7.507,50

O desconto vale apenas para o concurso especial e não altera permanentemente o preço das apostas da modalidade.

Como participar do concurso 7173?

Para jogar na Quina, é preciso escolher de cinco a 15 dezenas entre os 80 números disponíveis no volante. Quanto mais números forem selecionados, maior será o preço da aposta e também a quantidade de combinações concorrendo.

Os jogos podem ser feitos em casas lotéricas, pelo portal Loterias Caixa ou no aplicativo oficial da instituição. O limite para registrar as apostas é às 10h30 de domingo, 29 de novembro.

Quina Friday não acumula

Uma das diferenças da edição especial em relação aos concursos tradicionais está na distribuição do prêmio. A Quina Friday não acumula na faixa principal.

Caso ninguém acerte as cinco dezenas, o valor destinado aos ganhadores da primeira faixa será redistribuído para os acertadores de quatro números, conforme as regras do concurso especial.

Outra mudança temporária envolve a Teimosinha, opção que permite repetir a mesma aposta em concursos consecutivos. A modalidade ficará suspensa entre 18 e 29 de novembro e será retomada após o sorteio especial.