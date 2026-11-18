O sorteio do resultado da Quina Resultado será divulgado nesta quarta, dia 18 de novembro, a partir das 21 horas, do horário de Brasília . O prêmio do concurso está estimado em R$ 600 mil.

Confira as dezenas do resultado da Quina de hoje, concurso 7171: 13-16-25-28-57

Resultado da Quina de hoje

Acertando no mínimo duas dezenas do resultado da Quina concurso 7171 os apostadores já conseguem ganhar prêmio. Para conseguir a quantia principal, é necessário marcar os cinco números sorteados.

Se mais de um jogador marcar todos os números, a quantia principal será dividida igualmente entre os ganhadores. Nenhuma faixa da Quina tem valor fixo de premiação e a quantia dos ganhadores é definida após a divisão entre as partes.

O que acontece se ninguém ganhar? Se não tiver acertador do resultado em qualquer faixa, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Para receber o prêmio da Quina, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores também conseguem sacar em casas lotéricas credências.

Já os prêmio de apostas online podem ser transferidos para uma conta do Mercado Pago. O prazo para conseguir receber as quantias é de até 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Quina 7171 de hoje.