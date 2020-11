O sorteio da Quina 5407 pode pagar na quarta-feira, dia 4 de novembro, um prêmio de R$ 4,2 milhões para o apostador que acertar as cinco dezenas da aposta. O próximo sorteio da Quina será realizado às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Saiba como melhorar suas chances.

Como apostar na Quina 5407?

Para tentar acertar o resultado da Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Nessa modalidade, acertando a partir de duas dezenas já é possível ganhar prêmios.

A aposta mínima, de cinco números, custa R$ 2 e pode ser realiza em lotéricas credenciadas ou pelo site da Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), sempre até uma hora antes do sorteio, portanto, até às 19h (horário de Brasília).

Para jogar online na Quina, o apostador deve ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe os palpites, insere no carrinho e paga suas apostas de uma só vez, utilizando cartão de crédito. O valor mínimo da compra de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.

Como funciona o Bolão da Quina?

O Bolão da Quina pode ter entre duas e 50 cotas, dependendo da quantidade de números na aposta. Se o jogo for simples, o máximo de cotas é cinco; com seis dezenas podem ter até 30 cotas e a partir de sete números na aposta o limite é de 50 cotas. Cada Bolão tem o valor mínimo de R$10,00 e cada cota não pode custar menos de R$3,00,

Quando são os sorteios dos concursos da Quina?

Os sorteios da Quina acontecem seis vezes por semana: de segunda-feira a sábado. Assim, são realizados sempre às 20h, com transmissão ao vivo pela internet, por meio das redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Como receber o prêmio da Quina 5407?

A movimentação dos prêmios líquidos, de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), podem ser feitas nas lotéricas. Se o valor do prêmio for maior, o ganhador deve ir até uma agência da Caixa e levar: bilhete premiado, R.G e C.P.F.

O apostador pode buscar seu prêmio até 90 dias depois da data do sorteio do concurso. Caso isso não aconteça, o valor é repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual é a chance de ganhar na Quina 5407?

A chance ganhar na Quina com a aposta simples de cinco dezenas é de uma em mais de 24 milhões. Entretanto, se a aposta tiver mais números, a probabilidade aumenta. Por exemplo: um jogo com 15 números (que é o máximo permitido), a chance de ganhar é de uma em 8.005 mil.

Na Quina, pode ser um pouco mais difícil ganhar o prêmio máximo – comparando com outras modalidades de jogo. Entretanto, não é impossível de conseguir acertar os números.