Quina

Resultado da Quina 7057 hoje: dezenas de sábado 04/07/2026

Prêmio chega acumulado em R$ 5 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Quina 7057 Quina sai neste sábado, 4 de julho - DCI

A Quina 7056 pode pagar R$ 5 milhões neste sábado, 4 de julho, para quem acertar as cinco dezenas. O sorteio será realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Após a extração, o DCI atualiza esta página com o resultado da Quina 7057, os números sorteados, o rateio oficial e a quantidade de ganhadores.

Resultado da Quina 7057

A extração da Quina e demais loterias é de responsabilidade da Caixa, e as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Quina 7057 são: 34-38-47-63-75

Ganhadores da loteria

Para conseguir faturar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de dois a cinco números do resultado de hoje. As quantias de cada faixa são divididas igualmente entre os acertadores.

Se alguma faixa não tiver ganhador, dessa forma, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O total dos prêmios corresponde a 43,35% e desse valor cada faixa recebe: 35% para na quina, 19% na quadra, 20% no terno e 11% no duque. Ainda são acumulados 15% para a Quina de São João.

Entretanto, caso não haja acerto em qualquer faixa premiada, o valor acumula para a respectiva categoria do próximo concurso.

Como receber o prêmio? Para receber o prêmio do resultado da Quina de hoje, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências. Boa sorte!

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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