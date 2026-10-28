Quina

Quina 7154: veja o resultado de quarta (28/10/2026)

Sorteio vale R$ 2,7 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Quina 7154
DCI
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Nesta quarta, 28 de outubro, será divulgado o resultado da Quina 7154 a partir das 21h (horário de Brasília). O prêmio que está acumulado e estimado em R$ 2 milhões e o sorteio ocorre em São Paulo, hoje.

Resultado da Quina 7154

O apostador que acertar as cinco dezenas pode ganhar o prêmio da noite. Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram: 06-08-41-44-45

Premiação da Quina

Nesta modalidade, o valor do prêmio é definido após o rateio entre os ganhadores de cada faixa de acerto. A Caixa repassa 35%, da quantia destinada para o pagamento dos prêmios, para os acertadores das cinco dezenas.

O restante é distribuído da seguinte maneira: 15% para a faixa da quadra, 10% para a faixa do terno, 10% para a faixa do duque, 15% acumulam para a primeira faixa dos concursos de final 5 e 15% acumulam para a primeira faixa da Quina de São João.

A probabilidade de um jogador conseguir acertar o resultado da Quina concurso 7154 é de uma em mais de 24 milhões com a aposta simples de cinco números. Nas demais faixas, os apostadores ficam mais perto de conseguir ganhar alguma quantia e a chance vai para uma em: 64.106 na quadra, 866 no terno e 36 no duque.

Já a probabilidade de faturar a bolada principal jogando com 15 números é de uma em cerca de oito milhões, de acordo com a Caixa.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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