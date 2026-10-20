Quina

Resultado da Quina 7147 hoje, concurso de terça (20/10/26)

Prêmio de R$ 52 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Quina concurso 7147
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O sorteio da Quina 7147 será realizado nesta terça-feira, a partir das 21h (horário de Brasília). O prêmio está acumulado em R$ 512milhões e será destinado ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas.

Resultado da Quina concurso 7147

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje: 05-21-44-50-57

Ganhadores do prêmio das Loterias da Caixa

Para conseguir ganhar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de duas a cinco dezenas do resultado da Quina concurso 7147. Se mais de uma aposta acertar os cinco números, a quantia principal será dividida igualmente entre os ganhadores.

Nenhuma faixa paga prêmios fixos e o valor é definido após o rateio entre os ganhadores.

O que acontece se ninguém ganhar? Se não tiver ganhador em qualquer faixa, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Para receber o prêmio, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências.

O prazo para conseguir receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Quina 7147.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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