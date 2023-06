Sorteio será realizado no dia 24 de junho, no dia de São João

Quina de São João 2023: qual o valor da aposta e do prêmio milionário?

Chegou o mês das festas juninas e também o concurso especial da Quina de São João. Em 2023, o sorteio ocorrerá no dia 24 de junho, e de acordo com as Loterias Caixa, neste ano o prêmio estimado é de R$ 200 milhões. Para quem deseja tentar a sorte, as apostas para a Quina de São João 2023 já estão disponíveis e o valor começa em R$ 2,50.

Qual é o valor da aposta da Quina de São João?

Para participar, é preciso realizar uma aposta de cinco número que custa, no mínimo, R$ 2,50. O bilhete físico já pode ser comprado em lotéricas da Caixa espalhadas pelo país, mas o apostador que deseja participar da Quina de São João 2022 também poderá optar por realizar as apostas de forma virtual, por meio dos canais das Loterias Caixa.

Como apostar online?

Para apostar sem precisar sair de casa, é preciso ter mais de 18 anos e realizar um cadastro no app ou site das Loterias Caixa. Durante o processo de inscrição, que é realizado uma única vez, o apostador deverá informar o CPF e criar uma senha de seis algarismos que também será utilizada em outros apostas no futuro.

Pelo formato virtual, é possível escolher os próprios números ou pode deixar que o aplicativo faça a seleção aleatoriamente, por meio da funcionalidade surpresinha. Além disso, também está disponível a teimosinha, modalidade que repete os mesmos números por mais de uma aposta.

Outra comodidade encontrada no formato virtual é o modelo "Rapidão". Por meio dele, a aposta é montada com base nas preferências cadastradas pelo usuário. Porém, quem decidir tentar a sorte por meio do app ou portal das Loterias Caixa precisará desembolsar um pouco mais já que a aposta mínima nos canais virtuais é de R$ 30.

Como fazer um bolão?

Para realizar uma aposta em conjunto, é preciso formar um grupo, escolher os números da aposta e marcar a quantidade de cotas, que representa o número de participantes do bolão. De acordo com a Caixa, após ser registrada no sistema, a aposta deverá gera um recibo de cota para cada participante. Dessa forma, em caso de premiação, será possível poderá resgatar o prêmio individualmente.

Além disso, também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Para tal, é preciso comparecer até uma lotérica da Caixa e solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja. Nesses casos, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Quanto vai pagar a Quina de São João 2023?

Segundo as loterias Caixa, o prêmio do concurso especial deste mês está estimado em R$ 195,9 milhões. Por ser um concurso especial, o valor não acumula, o que aumenta a chance dos apostadores de levarem a bolada para casa. Caso nenhuma das apostas ganhe a faixa principal do concurso, o prêmio da Quina de São João 2023 será dividido entre aqueles que acertarem a faixa seguinte.

Em 2022, a Quina de São João premiou oito apostadores que dividiram o prêmio de quase R$ 200 milhões, o maior valor da história para o concurso especial. No ano passado, foram sorteadas as dezenas 35 - 36 - 49 - 75 - 80. Ao todo, 11 apostas ganharam R$ 17.813.226,63

Quais os números mais sorteados?

Nos últimos anos, algumas dezenas aparecem entre as mais sorteadas na Quina de São João. Para quem acredita que os números podem se repetir, é fundamental conhecer os números antes de realizar a aposta.

De acordo com o portal Mega Lotéricas, entre os números mais sorteados, o destaque é a dezena 55, que já saiu quatro vezes. Em seguida aparecem as dezenas 14, 15, 17, 26 e 28 que foram sorteadas em três anos diferentes.

