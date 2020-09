Números mais sorteados na Quina: descubra quais são eles

Saber quais são os números mais sorteados na Quina, pode ser uma boa estratégia para montar seu jogo e aumentar as probabilidades de ganhar

Quer jogar na loteria, mas não sabe quais números escolher? Que tal dar uma espiadinha nos resultados de sorteios anteriores com os números mais sorteados na Quina?

Diversos apostadores acreditam na frequência de dezenas sorteadas e analisam antes quais os números que mais saem na Quina para fazer suas combinações e apostas.

No entanto, essa linha de raciocínio não tem nenhuma base matemática comprovada e serve apenas como uma escolha de jogo. Afinal, como você deve saber os sorteios de loteria são aleatórios e todos os números podem ser sorteados.

Números mais Sorteados na Quina

Se você é fã de loteria, saber quais são as dezenas mais sorteadas na Quina faz o coração balançar, né?! A possibilidade de ter os números certos a mão deixa a gente com vontade de sair correndo apostar!

Por isso, disponibilizamos esse quadro com as dezenas que aparecem mais frequentes no concurso lotérico. Dá um check!

No gráfico acima podemos observar que os números mais sorteados na Quina foram: 49 – 04 – 31 – 18 – 39 – 53 – 15 – 44 – 52 – 16, respectivamente.

Números que Menos Saem na Quina

Ao invés de apostar nos números mais sorteados da quina, você pode também investir na estratégia contrária e apostar nos números que menos saem.

Nesse sentido, existem muitos apostadores que acreditam nessa linha de raciocínio, já que, por serem menos sorteados, esses números teriam mais chances de aparecer nos próximos sorteios.

Mas se você optou por essa estratégia de jogo, confira o gráfico a seguir com as 10 dezenas que menos saem na quina e seus índices de sorteio.

O quadro acima nos mostra os números menos sorteados na Quina, são eles: 03 – 47 – 20 – 25 – 30 – 35 – 65 – 58 – 68 – 24, respectivamente.

As linhas mais sorteadas na Quina

Em contrapartida dos métodos apresentados acima, você pode escolher os números do jogo conforme as linhas da cartela. Jogando nessa linha, você consegue montar no papel uma distribuição equilibrada dos números escolhidos.

Para analisar a estatística das linhas com os números mais sorteados na Quina, confira o gráfico disponibilizado abaixo:

No mural acima, analisa-se que os números da oitava linha (de 31 a 40) foram os mais sorteados, aparecendo 3282 vezes. Por outro lado, os números da sétima linha (de 21 a 30) apareceram 3100 vezes, sendo os menos sorteados.

Com todas informações passadas, você já consegue montar seu jogo com base em sorteios passados ou fugir deles! Mas antes de apostar, você precisa ter em mente que não há garantia de vitória ao jogar com esses números. Lembramos que este é um jogo de sorte! Sendo assim, o que vai aumentar suas chances de ganhar é a sua persistência em jogar!

Por isso, boa sorte!