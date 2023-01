Resultado da Quina 6055 de quinta-feira, dia 19 de janeiro

Os números do resultado da Quina concurso 6055 desta quinta-feira, 19 de janeiro, foram sorteados depois das 20h (horário de Brasília). O prêmio para a aposta que adivinhar as cinco dezenas está acumulado em R$ 4,5 milhões.

Quais os números do resultado da Quina?

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram: 02 04 35 45 79

Para conseguir ganhar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de duas a cinco dezenas do resultado da Quina concurso 6055 de hoje. Se mais de uma aposta acertar os cinco números, a quantia principal será dividida igualmente entre os ganhadores. Nenhuma faixa paga prêmios fixos e o valor é definido após o rateio entre os ganhadores.

Mas se não houver ganhador em qualquer faixa, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.Para receber o prêmio, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado.

O resultado da Quina 6055 será divulgado a partir das 20h (horário de Brasília). O apostador que conseguir acertar as cinco dezenas sorteados hoje poderá receber um prêmio milionário. Acompanhe os números sorteados hoje em tempo real.

Acumulação - Resultado Quina 6055

Se ninguém cravar os 5 números da aposta premiada da Quina, então o concurso segue o seguinte critério:

Não existindo aposta premiada na 1ª faixa (quina), este valor será somado ao valor da 2ª faixa e rateado entre as apostas que contiverem 4 prognósticos certos (quadra);

Se não houver apostas premiadas na 1ª faixa (quina) e na 2ª faixa (quadra), os valores destinados a prêmios para estas faixas serão somados ao valor da 3ª faixa, e rateados entre as apostas que contiverem 3 prognósticos certos (terno);

Não existindo apostas premiadas na 1ª faixa (quina), na 2ª faixa (quadra) e na 3ª faixa (terno) os valores destinados a prêmios para estas faixas serão somados ao valor da 4ª faixa, e rateados entre as apostas que contiverem 2 prognósticos certos (duque);

Não existindo apostas premiadas em quaisquer faixas de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na 1ª faixa de premiação.

No entanto, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Sendo assim, após esse prazo, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Probabilidades de ganhar no resultado da Quina Na Quina de 2023, pode ser um pouco mais difícil ganhar o prêmio máximo – comparando com outras modalidades de jogo. Entretanto, não é impossível de conseguir acertar os números. primeiramente, a chance de ganhar é de uma em 24.040.016 para cinco números jogados;

ao passo que para seis números jogados, a chance de ganhar é de uma em 4.006.669;

em seguida, para sete números jogados, a chance de ganhar é de uma em 1.144.9763;

ao passo que, para oito números jogados, a chance de ganhar é de uma em 429.286;

ainda assim, para nove números jogados, a chance de ganhar é de uma em 190.794;

bem como para 10 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 95.396;

por consequência, para 11 números jogados desse modo, a chance de ganhar é de uma em 52.035;

já para aqueles que jogam 12 números, a chance de ganhar é de uma em 30.354;

quem aposta em 13 números, tem uma chance de ganhar a cada 18.679;

por outro lado, para o apostador que escolher 14 números, a chance de ganhar é de uma em 12.008;

por fim, para 15 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 8.005. Próximo sorteio O próximo sorteio da Quina, de acordo com o calendário de loterias, será no sábado, dia 20 de janeiro de 2023, às 20h.

VEJA: Resultado da loteria federal