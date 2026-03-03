Resultado da QUINA 6966 hoje: veja as dezenas de terça em SP

O resultado da Quina 6966 será sorteado nesta terça-feira, 3 de março de 2026, no Espaço da Sorte da Caixa Econômica Federal, em São Paulo. O concurso tem prêmio estimado em R$ 9,7 milhões. Acompanhe as dezenas sorteadas e confira o resultado em tempo real.

Resultado da Quina concurso 6966 de hoje

A extração dessa e demais loterias é de responsabilidade da Caixa, e as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Quina 6966: 09-19-26-28-52

Como receber o prêmio? Para receber o prêmio do resultado de hoje, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências.

Ganhadores da Quina

Para conseguir faturar algum prêmio na loteria, os apostadores precisam acertar de dois a cinco números do resultado de hoje. As quantias de cada faixa são divididas igualmente entre os acertadores.

Se alguma faixa não tiver ganhador, dessa forma, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O total dos prêmios corresponde a 43,35% e desse valor cada faixa recebe: 35% para na quina, 19% na quadra, 20% no terno e 11% no duque. Ainda são acumulados 15% para a edição de São João.

Últimos resultados

Confira os resultados mais recentes da quina, a loteria da Caixa Econômica Federal que sorteia cinco números entre 01 e 80, com concursos realizados de segunda a sábado.

Concurso 6965

Os números sorteados no concurso 6965 foram: 07-12-26-68-74

Concurso 6964

Os números sorteados no concurso 6964 foram: 03-09-30-56-58

Concurso 6962

Os números sorteados no concurso 6962 da Quina foram: 15-25-37-79-80

Concurso 6961

Os números sorteados no concurso 6961 da Quina foram: 15-45-55-62-65

Concurso 6960 – Resultado de 24/02/2026

Os números sorteados no concurso 6960 da Quina foram: 07 – 08 – 14 – 39 – 52

Concurso 6959 – Resultado de 23/02/2026

Os números sorteados no concurso 6959 da Quina foram: 07 – 12 – 27 – 49 – 54

Concurso 6958 – Resultado de 21/02/2026

Os números sorteados no concurso 6958 da Quina foram: 09 – 14 – 24 – 55 – 68

Concurso 6957 – Resultado de 20/02/2026

Os números sorteados no concurso 6957 foram: 11 – 14 – 18 – 67 – 74

Boa sorte! Jogue com responsabilidade.