Moradores de 8 estados e do DF dividem prêmio da Quina de São João 2026

Moradores de 8 estados e do DF dividem prêmio da Quina de São João 2026

A Quina de São João 2026 distribuiu um dos maiores prêmios já pagos pelas Loterias Caixa neste domingo (28). O concurso especial teve nove apostas vencedoras na faixa principal, com prêmio individual de R$ 26.603.233,33 para quem acertou as cinco dezenas sorteadas.

Como acontece em todos os concursos especiais da Quina de São João, o prêmio não acumula. Caso não houvesse acertadores na faixa principal, o valor seria repassado para a faixa seguinte. Desta vez, nove apostas dividiram a bolada milionária.

As apostas vencedoras foram registradas em Fortaleza (CE), Brasília (DF) — com dois ganhadores —, Alexânia (GO), Contagem (MG), Aripuanã (MT), Paranavaí (PR), Campos dos Goytacazes (RJ) e Indaiatuba (SP). Entre os vencedores, três apostas foram realizadas pelos canais digitais da Caixa, enquanto outras foram registradas em casas lotéricas. Também houve bolões premiados em Fortaleza, Paranavaí e Campos dos Goytacazes.

Onde saíram os ganhadores da Quina de São João 2026?

As nove apostas que acertaram as cinco dezenas foram:

Fortaleza (CE) – bolão com 50 cotas;

Brasília (DF) – aposta simples feita em lotérica;

Brasília (DF) – aposta simples realizada pelos canais eletrônicos;

Alexânia (GO) – aposta simples;

Contagem (MG) – aposta simples pelos canais eletrônicos;

Aripuanã (MT) – aposta simples pelos canais eletrônicos;

Paranavaí (PR) – bolão com 50 cotas;

Campos dos Goytacazes (RJ) – bolão com 30 cotas;

Indaiatuba (SP) – aposta simples.

Cada uma das apostas receberá R$ 26.603.233,33, enquanto os bolões dividirão o prêmio entre seus participantes de acordo com a quantidade de cotas.

Além dos nove ganhadores da faixa principal, milhares de apostadores também foram contemplados nas demais faixas de premiação.

O rateio oficial ficou assim:

5 acertos: 9 apostas ganhadoras – R$ 26.603.233,33 cada;

4 acertos: 1.674 apostas ganhadoras – R$ 12.234,37;

3 acertos: 144.198 apostas ganhadoras – R$ 135,26;

2 acertos: 3.654.461 apostas ganhadoras – R$ 5,33.

Ao todo, milhões de apostas receberam algum tipo de premiação, reforçando o caráter especial do concurso, que tradicionalmente distribui um dos maiores valores do calendário das loterias federais.

Ganhou? Como resgatar o prêmio da loteria

Prêmios de menor valor podem ser retirados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Já quantias mais elevadas, como os valores milionários da faixa principal, devem ser resgatadas exclusivamente em uma agência da instituição financeira.

Para receber o prêmio, o apostador deve apresentar o bilhete original ou comprovante da aposta, além de documento oficial com foto e CPF. No caso dos bolões, cada participante recebe sua parte conforme a divisão registrada no momento da aposta.

Os ganhadores têm 90 dias a partir da data do sorteio para solicitar o pagamento. Após esse prazo, os valores não resgatados são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).