Quina

Resultado da Quina 7059 hoje: as dezenas de terça 07/07/2026

Premiação passa de R$ 7 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Quina 7059 Quina está acumulada nesta terça-feira em R$ 7,2 milhões - DCI

A Quina concurso 7059 promete movimentar os apostadores nesta terça-feira, 7 de julho, com prêmio acumulado de R$ 7,2 milhões. O sorteio acontece a partir das 21h, pelo horário de Brasília, com transmissão dos números pela Caixa Econômica Federal. Para levar o valor principal, é preciso acertar as cinco dezenas sorteadas.

Resultado da Quina 7059

A extração da Quina e demais loterias é de responsabilidade da Caixa, e as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Quina 7059 são:

Ganhadores da loteria

Para conseguir faturar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de dois a cinco números do resultado de hoje. As quantias de cada faixa são divididas igualmente entre os acertadores.

Se alguma faixa não tiver ganhador, dessa forma, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O total dos prêmios corresponde a 43,35% e desse valor cada faixa recebe: 35% para na quina, 19% na quadra, 20% no terno e 11% no duque. Ainda são acumulados 15% para a Quina de São João.

Entretanto, caso não haja acerto em qualquer faixa premiada, o valor acumula para a respectiva categoria do próximo concurso.

Como receber o prêmio? Para receber o prêmio do resultado da Quina de hoje, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências. Boa sorte!

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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