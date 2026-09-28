Quina

Resultado da Quina 7129 hoje, concurso do dia 28/09/2026

Quina pode entregar um prêmio de R$ 11,5 milhões hoje

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Quina 7129 DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A Quina entra na reta final de setembro com um prêmio estimado em R$ 11,5 milhões. O concurso desta segunda, 28 de setembro, pode transformar um único bilhete no próximo milionário do país: para levar a bolada, é preciso acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Resultado da Quina 7129

A extração da Quina e demais loterias é de responsabilidade da Caixa, e as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Quina 7128 são: 14-22-37-42-60

Ganhadores da loteria

Para conseguir faturar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de dois a cinco números do resultado de hoje. As quantias de cada faixa são divididas igualmente entre os acertadores.

Se alguma faixa não tiver ganhador, dessa forma, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O total dos prêmios corresponde a 43,35% e desse valor cada faixa recebe: 35% para na quina, 19% na quadra, 20% no terno e 11% no duque. Ainda são acumulados 15% para a Quina de São João.

Como receber o prêmio? Para receber o prêmio do resultado da Quina de hoje, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências. Boa sorte!

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Resultado da Quina 7128

Saiu: resultado da Quina 7128 hoje, concurso do dia 27/09/2026

Resultado da Quina 7127

Resultado da Quina 7127 hoje: concurso do dia 25/09/2026

Polícia prenda ganhador da loteria

Polícia prende ganhador de R$ 855 milhões na loteria pela 5ª vez e motivo surpreende

Resultado da Quina 7126 hoje: concurso do dia 24/09/2026

Resultado da Quina 7126 hoje: concurso do dia 24/09/2026

Resultado da Quina 7125

Resultado da Quina 7125 hoje: concurso do dia 23/09/2026

Resultado da Quina 7124

Resultado da Quina 7124 hoje: concurso do dia 22/09/2026

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes