Resultado da Quina 7166: números de hoje, quinta (12/11/26)

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No penúltimo sorteio da semana, os apostadores terão mais uma oportunidade de mudar de vida. O sorteio do resultado da Quina Resultado será divulgado partir nesta quinta, dia 12 de novembro, a partir das 21 horas, do horário de Brasília . O prêmio do concurso está estimado em R$ 10 milhões.

Confira as dezenas do resultado da Quina de hoje, concurso 7166:

Resultado da Quina Resultado de hoje

Acertando no mínimo duas dezenas do resultado da Quina concurso 7166 os apostadores já conseguem ganhar prêmio. Para conseguir a quantia principal, é necessário marcar os cinco números sorteados.

Se mais de um jogador marcar todos os números, a quantia principal será dividida igualmente entre os ganhadores. Nenhuma faixa da Quina tem valor fixo de premiação e a quantia dos ganhadores é definida após a divisão entre as partes.

O que acontece se ninguém ganhar? Se não tiver acertador do resultado em qualquer faixa, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Para receber o prêmio da Quina, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores também conseguem sacar em casas lotéricas credências.

Já os prêmio de apostas online podem ser transferidos para uma conta do Mercado Pago. O prazo para conseguir receber as quantias é de até 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Quina 7166 de hoje.

Próximo sorteio da Quina – A partir de sexta-feira, dia 13 de novembro, os concurso regulares voltam a ser sorteados.