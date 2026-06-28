O concurso dos R$ 260 milhões será na parte da tarde.

Resultado da Quina de São João 2026: que horas corre hoje?

Resultado da Quina de São João 2026: que horas corre hoje?

A Quina de São João 2026 realiza seu aguardado sorteio neste domingo, 28 de junho, a partir das 14h (horário de Brasília). O concurso especial pode pagar um prêmio estimado em R$ 260 milhões, o maior da modalidade, e o DCI acompanha a apuração em tempo real, com atualização das dezenas sorteadas, do rateio e da lista de ganhadores assim que a Caixa Econômica Federal divulgar o resultado.

Confira as dezenas do resultado da Quina de São João:

Ganhadores e premiação da Quina de São João

Se mais de um apostador cravar as cinco dezenas, o prêmio será distribuído igualmente entre os acertadores. Mas caso não tenha ganhador na faixa principal, a bolada será repassada para a faixa da quadra.

Assim como nos concursos regulares, todos os apostadores que acertaram cinco, quatro, três ou duas dezenas faturam prêmio. Todas as quantias podem ser resgatadas em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF, além do bilhete.

Se a quantia for menor que R$ 1.903,98 outra opção é sacar em casas lotéricas credenciadas. O prazo para resgate dos valores é de 90 dias corridos a partir do sorteio do resultado da Quina de São João 2025.

Ao todo já foram realizados 15 sorteios do concurso especial que teve início em 2011. Confira os números de todos os resultados da Quina de São João por ano:

Sorteio de 2025: 12-19-20-34-35

Concurso de 2024: 21-38-60-64-70

Sorteio de 2023: 70, 12, 47, 45 e 13

Concurso de 2022: 35, 36, 49, 75 e 80

Sorteio de 2021: 25-28-36-60-61

Concurso de 2020: 07-17-29-55-78

Sorteio de 2019: 17-27-53-78-79

Concurso de 2018: 03-29-33-53-69

Sorteio de 2017: 06-07-13-14-26

Concurso de 2016: 14-26-28-55-79

Sorteio de 2015: 01-15-22-23-47

Concurso de 2014: 15-26-55-71-79

Sorteio de 2013: 05-17-55-63-67

Concurso de 2012: 02-04-27-36-51

Sorteio de 2011: 14-15-28-58-68

Próximo sorteio da Quina – A partir de segunda-feira, dia 29 de junho, os concurso regulares voltam a ser sorteados. Portanto, as Loterias Caixa irá realizar o sorteio da Quina na segunda.