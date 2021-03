A partir das 20h, os apostadores podem conferir o resultado da Quina concurso 5514 deste sábado, dia 13 de março. O prêmio está estimado em R$ 11,5 milhões e pode sair para o apostador que acertar as dezenas sorteadas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os números premiados no resultado da Quina 5514 deste sábado serão divulgados a partir das 20h.

Resultados dos últimos sorteios da Quina

Confira o resultado da Quina 5512, sorteado na quinta-feira, 11 de março (11/03/2021). As dezenas sorteadas foram: 11 20 22 24 34.

Confira o resultado da Quina 5511, sorteado na quarta-feira, 10 de março (10/03/2021). As dezenas sorteadas foram: 63 24 23 37 12.

Confira o resultado da Quina 5510, sorteado na terça-feira, 09 de março (09/03/2021). As dezenas sorteadas foram: 62 80 32 08 18.

Confira o resultado da Quina 5509, sorteado na segunda-feira, 08 de março (08/03/2021). As dezenas sorteadas foram: 11 73 58 47 67.

Confira o resultado da Quina 5508, sorteado no sábado, 06 de março (06/03/2021). As dezenas sorteadas foram: 58 42 71 29 20.

Confira o resultado da Quina 5507, sorteado na sexta-feira, 05 de março (05/03/2021). Os números sorteados foram: 24 71 54 13 11.

Confira o resultado da Quina 5506, sorteado na quinta-feira, 04 de março (04/03/2021). Os números sorteados foram: 60 23 59 54 27.

Confira o resultado da Quina 5505, sorteado na quarta-feira, 03 de março (03/03/2021). Os números sorteados foram: 18 39 02 55 44.

Confira o resultado da Quina 5504, sorteado no terça-feira, 02 de março (02/03/2021). Os números sorteados foram: 71 48 45 73 75.

Confira o resultado da Quina 5503, sorteado no segunda-feira, 01 de março (01/03/2021). Os números sorteados foram: 19 70 60 23 80.

Acumulação

Desse modo, não existindo aposta premiada, em concurso regular, na 1ª, 2ª, 3ª ou 4º faixa(s), o(s) valor(es) acumula(m) para o concurso seguinte, na 1ª faixa de premiação. Então, no concurso especial do dia 24 de junho de cada ano, a regra de acumulação segue o seguinte critério:

Não existindo aposta premiada na 1ª faixa (quina), este valor será somado ao valor da 2ª faixa e rateado entre as apostas que contiverem 4 prognósticos certos (quadra);

Se não houver apostas premiadas na 1ª faixa (quina) e na 2ª faixa (quadra), os valores destinados a prêmios para estas faixas serão somados ao valor da 3ª faixa, e rateados entre as apostas que contiverem 3 prognósticos certos (terno);

Não existindo apostas premiadas na 1ª faixa (quina), na 2ª faixa (quadra) e na 3ª faixa (terno) os valores destinados a prêmios para estas faixas serão somados ao valor da 4ª faixa, e rateados entre as apostas que contiverem 2 prognósticos certos (duque);

Não existindo apostas premiadas em quaisquer faixas de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na 1ª faixa de premiação.

No entanto, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Sendo assim, após esse prazo, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Você também vai gostar de ler:

8 Vencedores da loteria que tiveram muito azar.

Conheça 5 pessoas que ganharam na loteria varias vezes.

Fraude na loteria: Conheça 4 histórias inacreditáveis.

Ganhadores da loteria que ficaram famosos pela extravagância.