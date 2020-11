Veja o resultado da Loteria Federal 5514 de hoje; prêmio de R$ 500 mil

O resultado da Loteria Federal, concurso 5514, tem como prêmio em sua faixa principal R$ 500 mil. O sorteio será realizado às 19 horas deste sábado [14], no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Para levar a bolada do prêmio principal, o apostador precisa ter o bilhete com a mesma combinação de números sorteados. Além disso, há prêmios para que acertar as outras faixas do sorteio.

Ganhadores em tempo real

Confira quem levou os prêmios da Loteria Federal de hoje a partir das 19h.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

Loteria Federal Concurso 5513

1º PRÊMIO 014278 – R$ 500.000,00

2º PRÊMIO 085447– R$ 27.000,00

3º PRÊMIO 057143 – R$ 24.000,00

4º PRÊMIO 066010 – R$ 19.000,00

5º PRÊMIO 042777 – R$ 18.329,00

Loteria Federal Concurso 5512

1º PRÊMIO 076631 – R$ 500.000,00

2º PRÊMIO 016107 – R$ 27.000,00

3º PRÊMIO 034567 – R$ 24.000,00

4º PRÊMIO 070036 – R$ 19.000,00

5º PRÊMIO 026051 – R$ 18.329,00

Resultado da Loteria Federal Concurso 5511

1º PRÊMIO 043350 – R$ 500.000,00

2º PRÊMIO 001729 – R$ 27.000,00

3º PRÊMIO 000670 – R$ 24.000,00

4º PRÊMIO 059518 – R$ 19.000,00

5º PRÊMIO 000428 – R$ 18.329,00

Federal sorteio Concurso 5510

1º PRÊMIO: 032752- R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 002821- R$ 27.000,00

3º PRÊMIO: 055415- R$ 24.000,00

4º PRÊMIO: 018658- R$ 19.000,00

5º PRÊMIO: 056902- R$ 18.329,00

Como levar o prêmio da Loteria Federal?

Apostando na Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Confira as possibilidades de acordo com a Caixa:

Primeiramente, é possível ganhar com um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

Bem como os apostadores que possuem bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;

Por fim, é possível também ganhar acertando a unidade do primeiro prêmio.

Quando será o próximo sorteio da Loteria Federal?

Os sorteios da Loteria Federal são às quartas-feiras e aos sábados. Os prêmios principais, de uma única série, são avaliados em R$ 500 mil.

Mensalmente, os apostadores têm a chance de concorrer a um prêmio de R$ 1,3 milhão no prêmio principal, nas apostas da Milionária Federal, de acordo com a Caixa.

Além disso, no mês de dezembro, ocorre a Especial de Natal, o prêmio deste sorteio é de R$ 1,3 milhão por série.

Ademais, resultado da Loteria Federal de hoje e demais loterias você pode acompanhar em tempo real aqui no Jornal DCI.