Resultado da Loteria Federal 5515 de 18/11/20; prêmio é de R$ 500 mil

O resultado da Loteria Federal 5515, que pode pagar prêmio de R$ 500 mil no prêmio principal, será divulgado a partir das 19 horas desta quarta-feira, dia 18 de novembro. Para levar a bolada, o apostador deve ter o bilhete com os mesmos números sorteados. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Ganhadores em tempo real da Loteria Federal 5515

Resultado da Loteria Federal 5515 sairá a partir das 19h.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

Confira o resultado da Loteria Federal 5514:

1º PRÊMIO 50313 R$ 500.000,00

2º PRÊMIO 97646 R$ 27.000,00

3º PRÊMIO 81313 R$ 24.000,00

4º PRÊMIO 99365 R$ 19.000,00

5º PRÊMIO 25860 R$ 18.329,00

Loteria Federal Concurso 5513

1º PRÊMIO 014278 – R$ 500.000,00

2º PRÊMIO 085447– R$ 27.000,00

3º PRÊMIO 057143 – R$ 24.000,00

4º PRÊMIO 066010 – R$ 19.000,00

5º PRÊMIO 042777 – R$ 18.329,00

Loteria Federal Concurso 5512

1º PRÊMIO 076631 – R$ 500.000,00

2º PRÊMIO 016107 – R$ 27.000,00

3º PRÊMIO 034567 – R$ 24.000,00

4º PRÊMIO 070036 – R$ 19.000,00

5º PRÊMIO 026051 – R$ 18.329,00

Resultado da Loteria Federal Concurso 5511

1º PRÊMIO 043350 – R$ 500.000,00

2º PRÊMIO 001729 – R$ 27.000,00

3º PRÊMIO 000670 – R$ 24.000,00

4º PRÊMIO 059518 – R$ 19.000,00

5º PRÊMIO 000428 – R$ 18.329,00

Federal sorteio Concurso 5510

1º PRÊMIO: 032752- R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 002821- R$ 27.000,00

3º PRÊMIO: 055415- R$ 24.000,00

4º PRÊMIO: 018658- R$ 19.000,00

5º PRÊMIO: 056902- R$ 18.329,00

As gravações do sorteio podem ser assistidas no perfil da Caixa no Youtube.

Como receber o prêmio da Loteria Federal de hoje?

Dependendo do resultado da Loteria Federal 5515 de hoje, o apostador campeão vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78.

Se o jogador campeão estiver com a sorte grande e garantir uma bolada ainda maior, o valor só pode ser movimentado em uma das agências da Caixa. Portanto, não se esqueça de levar o bilhete premiado, RG e CPF.

Atenção, pois o prêmio do resultado da Loteria Federal 5515 tem um prazo. O apostador pode buscar o valor premiado em até 90 dias depois da data do sorteio do concurso.

Caso isso não aconteça, o valor vai para o tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, fico atento ao seu bilhete!