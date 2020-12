Resultado da Loteria Federal 5522 de 12/12/20; prêmio é de R$ 500 mil

O resultado da Loteria Federal 5522, que pode pagar R$ 500 mil no prêmio principal, será divulgado a partir das 19h deste sábado, dia 12 de dezembro. Para levar a bolada, o apostador deve ter o bilhete com os mesmos números sorteados. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Ganhadores em tempo real – resultado da Loteria Federal 5522

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1º 010025 LOTERIA DOS MILHOES POUSO ALEGRE/MG R$ 500.000,00 2º 014363 CASA LOTERICA AVENIDA LTDA – ME CRUZ DAS ALMAS/BA R$ 27.000,00 3º 073232 LOTERICA LADEIRA BATATAIS/SP R$ 24.000,00 4º 055383 LOTERIA GRANDE CHANCE RIO DE JANEIRO/RJ R$ 19.000,00 5º 075442 ADIMON LOTERIAS BALNEARIO CAMBORIU/SC R$ 18.329,00

Como receber o prêmio da Loteria Federal de hoje?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado da Loteria Federal 5522, há duas opções.

Caso o prêmio seja menor que R$ 1.332,78, é bem simples, basta ir até uma lotérica para receber. Entretanto, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa.

Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio. E lembre-se de levar o bilhete premiado junto dos documentos pessoais.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

Resultado da Loteria Federal 5521:

1º PRÊMIO 050262 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 084087 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 080692 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 079192 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 020693 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5520:

1º PRÊMIO 048605 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 012911 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 036677 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 068364 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 099928 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5519:

1º PRÊMIO 060513 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 072996 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 020592 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 028137 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 092575 R$ 18.329,00.

As gravações do sorteio podem ser assistidas no perfil da Caixa no Youtube.