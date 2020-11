No sorteio do resultado da loteria Federal de ontem , concurso 5512, sábado (07), um bilhete de Mogi das Cruzes (SP) foi premiado com o valor de meio milhão de reais . O sorteio, realizado às 19h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, foi gravado e será disponibilizado no canal da caixa no YouTube.

Outros quatro bilhetes também foram sorteados e faturaram nas faixas de valores menores. As apostas foram registradas em São Paulo capital e Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Mas, também existem os prêmios derivados do resultado da loteria Federal de ontem concurso 5512. O jogador também pode ganhar acertando a unidade do primeiro prêmio ou um um dos cinco números sorteados para os prêmios principais.

Além disso, o apostador que tiver o bilhete com as 3 dezenas iniciais ou finais do número sorteado para o 1° prêmio, ganha na faixa de aproximação. Bilhetes que contenham a milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais, também faturam.

Qual o resultado da loteria Federal de ontem?

O resultado da loteria Federal de ontem, concurso 5512, teve, assim, os seguintes bilhetes premiados:

1º PRÊMIO: 076631 – R$ 500.000,00 (Mogi das Cruzes, SP)

2º PRÊMIO: 016107 – R$ 27.000,00 (São Paulo, SP)

3º PRÊMIO: 034567 – R$ 24.000,00 (São Paulo, SP)

4º PRÊMIO: 070036 – R$ 19.000,00 (Porto Alegre, RS)

5º PRÊMIO: 026051 – R$ 18.329,00 (São Paulo, SP)

Como receber o prêmio da Federal?

Para receber prêmios de até R$ 1.332,78 do resultado da loteria Federal de ontem, o apostador deve ir em uma agência da Caixa ou casa lotérica. Contudo, se o valor for maior, só será possível resgatar em agências da Caixa com o bilhete e documentos pessoais.

É importante saber que se a aposta tiver sido feita pela internet, será necessário levar o “Código de Resgate” para conseguir sacar o valor. Isso deve ser feito tanto para prêmios menores, quanto para maiores.

O acertador pode retirar, portanto, o prêmio da Federal de ontem 5512 em até 90 dias corridos. Caso perca o prazo, o valor vai para ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Chance de acertar o resultado da Loteria Federal de ontem?

Primeiramente, a chance de acertar o resultado da loteria Federal de ontem e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil. Entretanto na Milionária Federal e Especial de Natal, a probabilidade aumenta para um em 90 mil.

Já nos prêmios derivados dos principais na Loteria Federal 5512, a chance é, assim, de uma em 4,78.

Quais os dias de sorteio da loteria Federal?

Os sorteios da Loteria Federal ocorrem às quartas-feiras e sábados, sempre às 19h. Essa é a única modalidade que tem o sorteio gravado e disponibilizado posteriormente no canal da Caixa no YouTube.

Próximo sorteio da loteria Federal

O próximo sorteio da loteria Federal, concurso 5513, está previsto para quarta-feira, dia 11 de novembro, às 19h. O prêmio principal estimado é de R$ 500 mil.