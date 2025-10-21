Timemania pode pagar R$ 37,5 milhões e Dia de Sorte R$ 4 milhões

Resultado da Timemania 2310 e Dia de Sorte 1131 nesta terça

Confira o resultado da Timemania 2310 e Dia de Sorte 1131, loterias sorteadas nesta terça-feira, dia 21 de outubro. As extrações começam às 20h (de Brasília). A ordem dos números a seguir estarão na ordem do sorteio.

Resultados das loterias – Timemania – Dia de Sorte

Todos os sorteios dos resultadas das loterias da Caixa são realizado em São Paulo. Veja os números:

Veja as dezenas do resultado da Timemania 2310: 02-17-44-47-55-62-66 | Vila Nova – GO

Agora confira o resultado do Dia de Sorte 1131 em tempo real: 06-07-11-12-13-20-26 | mês Julho-07

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

O apostador que acertou o resultado de alguma modalidade pode receber prêmios de até R$ 2,2 mil em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o resgate só poderá ser feito em agências da Caixa.

É necessário levar, além do bilhete, um comprovante de identidade com CPF para conseguir fazer o resgate. Os prêmios das apostas que acertaram algum resultado das loterias da Caixa, podem ser retirados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.

