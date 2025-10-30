Loterias

Resultado da Timemania 2314 e Dia de Sorte 1135 nesta quinta

Sorteios começam às 20h e prêmios rendem milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Timemania 2314 e Dia de Sorte 1135 DCI

Confira o resultado da Timemania 2314 e Dia de Sorte 1135, loterias sorteadas neste sábado, dia 30 de outubro. As extrações começam às 20h (de Brasília). A ordem dos números a seguir estarão na ordem do sorteio.

Resultados das loterias – Timemania – Dia de Sorte

Todos os sorteios dos resultadas das loterias da Caixa são realizado em São Paulo. Veja os números:

Veja as dezenas do resultado da Timemania 2314: 26-30-34-36-38-60-74 | Floresta/CE

Agora confira o resultado do Dia de Sorte 1135 em tempo real: 07-09-13-19-25-29-30 – março

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

O apostador que acertou o resultado de alguma modalidade pode receber prêmios de até R$ 2,2 mil em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o resgate só poderá ser feito em agências da Caixa.

É necessário levar, além do bilhete, um comprovante de identidade com CPF para conseguir fazer o resgate. Os prêmios das apostas que acertaram algum resultado das loterias da Caixa, podem ser retirados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.

Veja também: números mais sorteados da Mega-Sena de 2025

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

