Resultado da Timemania 2397 e Dia de Sorte 1219 nesta quinta

Resultado da Timemania 2397 e Dia de Sorte 1219 nesta quinta

Confira o resultado da Timemania 2397 e Dia de Sorte 1219, loterias sorteadas nesta quinta, dia 28 de maio. As extrações começam às 21h (de Brasília). A ordem dos números a seguir estarão na ordem do sorteio.

Resultados das loterias – Timemania – Dia de Sorte

Todos os sorteios dos resultadas das loterias da Caixa são realizado em São Paulo. Veja os números:

Veja as dezenas do resultado da Timemania 2397: 01-15-12-26-53-64-70 | time: Amazonas-AM

Agora confira o resultado do Dia de Sorte 1219 em tempo real: 01-02-07-18-20-24-29 | FEVEREIRO

Como receber o prêmio das loterias da Caixa? O apostador que acertou o resultado de alguma modalidade pode receber prêmios de até R$ 2,2 mil em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o resgate só poderá ser feito em agências da Caixa.

É necessário levar, além do bilhete, um comprovante de identidade com CPF para conseguir fazer o resgate. Os prêmios das apostas que acertaram algum resultado das loterias da Caixa, podem ser retirados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.