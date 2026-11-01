Resultado das Loterias de hoje (1/11): Federal, Lotofácil, Mega-Sena e Quina

Resultado das Loterias de hoje (1/11): Federal, Lotofácil, Mega-Sena e Quina

Os sorteios das Loterias Caixa movimentam este domingo, 1º de novembro de 2026, com prêmios milionários em diferentes modalidades. Entre os destaques do dia estão a Mega-Sena, com estimativa de R$ 42 milhões, a Quina e a Lotofácil.

Os concursos serão realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 11h (horário de Brasília). Os resultados serão divulgados pela Caixa após a realização dos sorteios.

Resultado da Mega-Sena 3080

A Mega-Sena concurso 3080 tem prêmio estimado em R$ 42 milhões neste domingo. O valor será destinado ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas.

Números sorteados:

Resultado da Lotofácil 3819

A Lotofácil concurso 3819 pode pagar R$ 2 milhões neste domingo. Para conquistar o prêmio principal, é necessário acertar os 15 números sorteados entre os 25 disponíveis no volante.

Dezenas sorteadas: 01-05-06-07-08-09-11-12-13-14-15-16-22-24-25

Resultado da Quina 7157

O concurso 7157 da Quina tem prêmio estimado em R$ 9,5 milhões. A modalidade premia quem acertar as cinco dezenas, mas também oferece valores para apostas com dois, três ou quatro acertos.

Números sorteados: 09-27-58-61-78

Resultado da Timemania 2462

A Timemania também tem sorteio neste domingo. O concurso 2462 apresenta estimativa de R$ 24 milhões para quem acertar os sete números e o Time do Coração.

Números sorteados: 02 – 22 – 31 – 44 – 45 – 59 – 73 | SPORT/PE

Resultado do Dia de Sorte 1337

O Dia de Sorte concurso 1337 tem prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. Para ganhar a faixa principal, o apostador precisa acertar os sete números e o Mês da Sorte.

Números sorteados: 04 – 06 – 11 – 19 – 21 – 23 – 24 | NOVEMBRO

Resultado da Loteria Federal 6114

A Loteria Federal realiza a extração do concurso 6114 neste domingo. O primeiro prêmio pode pagar R$ 500 mil, conforme a programação da modalidade.

Confira os cinco bilhetes premiados:

56338 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

01871 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

24389 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

62267 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

30022 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil