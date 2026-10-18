Resultado Loterias de hoje (18/10): Mega-Quina, Lotofácil e Loteria Federal

As Loterias Caixa realizam neste domingo, 18 de outubro de 2026, os sorteios da Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Loteria Federal. Os concursos acontecem no Espaço da Sorte, em São Paulo, com início previsto para as 11h (horário de Brasília).

Resultado da Mega-Sena 3071

A Mega-Sena concurso 3071 tem prêmio estimado em R$ 170 milhões. O sorteio deste domingo pode pagar uma bolada ao apostador que acertar as seis dezenas.

Números sorteados: 12-22-41-45-51-52

Resultado da Lotofácil 3807

A Lotofácil concurso 3807 sorteia prêmio estimado em R$ 2 milhões neste domingo. Para levar o prêmio principal, é necessário acertar os 15 números sorteados.

Dezenas sorteadas: 01-03-04-07-10-11-13-16-17-19-20-22-23-24-25

Resultado da Quina 7145

A Quina concurso 7145 tem prêmio estimado em R$ 50 milhões. O apostador precisa acertar as cinco dezenas para ganhar o prêmio principal, mas também há premiações para quem acerta dois, três ou quatro números.

Números sorteados: 01-06-52-62-69

Resultado da Loteria Federal

A Loteria Federal concurso 6108 terá os bilhetes premiados divulgados pela Caixa conforme o calendário oficial da modalidade.

1º Prêmio de R$ 500 mil: 46831

2º Prêmio de R$ 35 mil: 31652

3º Prêmio de R$ 30 mil: 60252

4º Prêmio de R$ 25 mil: 78093

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 09231

Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, e podem ser acompanhados pelos canais oficiais da Caixa no YouTube.

Como receber prêmio das Loterias Caixa?

Os prêmios podem ser resgatados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa, conforme o valor e as regras da modalidade. Para receber, o ganhador deve apresentar documento oficial com CPF e o comprovante original da aposta.

Prêmios de valor elevado são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. O prazo para resgatar o dinheiro é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Depois desse período, o valor prescreve e é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).