Loterias

Resultado Loterias de hoje (18/10): Mega-Quina, Lotofácil e Loteria Federal

São milhões em jogo

Escrito por Anny Malagolini
Resultado Loterias de hoje (18/10) DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

As Loterias Caixa realizam neste domingo, 18 de outubro de 2026, os sorteios da Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Loteria Federal. Os concursos acontecem no Espaço da Sorte, em São Paulo, com início previsto para as 11h (horário de Brasília).

Resultado da Mega-Sena 3071

A Mega-Sena concurso 3071 tem prêmio estimado em R$ 170 milhões. O sorteio deste domingo pode pagar uma bolada ao apostador que acertar as seis dezenas.

Números sorteados: 12-22-41-45-51-52

Resultado da Lotofácil 3807

A Lotofácil concurso 3807 sorteia prêmio estimado em R$ 2 milhões neste domingo. Para levar o prêmio principal, é necessário acertar os 15 números sorteados.

Dezenas sorteadas: 01-03-04-07-10-11-13-16-17-19-20-22-23-24-25

Resultado da Quina 7145

A Quina concurso 7145 tem prêmio estimado em R$ 50 milhões. O apostador precisa acertar as cinco dezenas para ganhar o prêmio principal, mas também há premiações para quem acerta dois, três ou quatro números.

Números sorteados: 01-06-52-62-69

Resultado da Loteria Federal

A Loteria Federal concurso 6108 terá os bilhetes premiados divulgados pela Caixa conforme o calendário oficial da modalidade.

1º Prêmio de R$ 500 mil: 46831
2º Prêmio de R$ 35 mil: 31652
3º Prêmio de R$ 30 mil: 60252
4º Prêmio de R$ 25 mil: 78093
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 09231

Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, e podem ser acompanhados pelos canais oficiais da Caixa no YouTube.

Como receber prêmio das Loterias Caixa?

Os prêmios podem ser resgatados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa, conforme o valor e as regras da modalidade. Para receber, o ganhador deve apresentar documento oficial com CPF e o comprovante original da aposta.

Prêmios de valor elevado são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. O prazo para resgatar o dinheiro é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Depois desse período, o valor prescreve e é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Lotomania 2988

Lotomania concurso 2988 hoje: resultado de sexta-feira

Homem aposta nos mesmos números bilhetes

Homem aposta nos mesmos números em 50 bilhetes e ganha R$ 1,3 milhão na loteria

Lotomania 2987

Lotomania concurso 2987 hoje: resultado de quarta-feira

resultado da Lotomania 2986

Lotomania concurso 2986 hoje: resultado de sexta-feira

Lotomania concurso 2983

Lotomania concurso 2983 hoje: resultado de sexta-feira

resultado da Lotomania 2982

Lotomania concurso 2982 hoje: resultado de quarta-feira

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes