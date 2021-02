Resultado das Loterias de quarta-feira (24/2); confira as dezenas

O resultado das Loterias de quarta-feira (24) podem pagar diversos prêmios para os apostadores que acertarem as dezenas. Conforme o calendário de apostas, hoje são extraídas as dezenas da Lotofácil 2165, da Quina 5499, da Mega-Sena 2347, da Loteria Federal 5541 e do Super Sete 59.

Lotofácil 2165

O resultado da Lotofácil 2165 festa quarta-feira pode pagar um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão para quem acertar as dezenas do jogo.

01-03-05-06-08

13-14-15-16-17

18-20-21-22-23

Quina 5499

O sorteio da Quina 5499 está com prêmio estimado na casa dos R$ 8,5 milhões. Leva a bolada o apostador que acertar as cinco dezenas.

06-22-33-53-67

Mega-Sena 2347

Com prêmio acumulado na casa dos R$ 42 milhões, a Mega-Sena 2347 pode entregar o maior prêmio das loterias de hoje para quem acertar as seis dezenas.

Resultado da Mega-Sena 2347: 08-09-17-30-58-60

Loteria Federal 5541

Na faixa principal do sorteio da Loteria Federal 5541 de hoje o prêmio é de R$ 500 mil. Leva a bolada quem tiver o bilhete do jogo com a sequência premiada.

1 º – 006475 – BILHETE NÃO COMERCIALIZADO – SAO PAULO/SP – R$ 500.000,00

2 º – 051863 – MOOCA LOTERIA ESPORTIVA LTDA ME – SAO PAULO/SP – R$ 27.000,00

3 º – 076641 – LOTERICA DUQUE DE CAXIAS – OURINHOS/SP – R$ 24.000,00

4 º – 034007 – LOTCA ANDREENSE LTDA – SANTO ANDRE/SP- R$ 19.000,00

5 º – 032456 – CENTRO LOTERICO – CATANDUVA/SP – R$ 18.329,00

Super Sete 59

O prêmio do concurso do Super Sete 59 está estimado em R$ 2,1 milhões para quem acertar os números.

2 – 8 – 9 – 2 – 3 – 4 – 9

Acompanhe o resultado das Loterias de quarta-feira também em Loterias Caixas. Para acompanhar a transmissão do sorteio ao vivo basta acessar o perfil da Caixa no Youtube. Os vídeos também estão disponíveis para o público nos perfis do banco nas redes sociais.