Resultado das Loterias de quinta-feira [25/2]; confira as dezenas

O resultado das Loterias de quinta-feira, dia 25 de fevereiro, serão divulgados a partir das 20 horas. Segundo o calendário de sorteios da Caixa, hoje serão sorteadas as seguintes modalidades: Lotofácil, Quina, Dia de Sorte, Dupla Sena e Timemania.

Lotofácil 2166

O sorteio da Lotofácil de hoje pode pagar um prêmio de R$ 1,5 milhão para o apostador que acertar as dezenas. Números sorteados:

02-03-04-06-09

10-11-12-13-14

15-18-20-21-24

Quina 5500

A Quina de hoje está acumulada e pode pagar um prêmio de R$ 10 milhões para quem acertar a faixa principal do jogo.

Números sorteados: 03-19-34-45-79

Dia de Sorte 423

O Dia de Sorte de hoje tem um prêmio estimado de R$ 1,7 milhão.

Números sorteados: 05 07 09 13 18 21 30

Dupla Sena 2200

O resultado da faixa principal da Dupla Sena de hoje pode pagar R$ 500 mil para quem acertar os números.

1º Sorteio – 011323394345

2º Sorteio – 031718202231

Timemania 1605

A loteria dos apaixonados por futebol está com prêmio acumulado na casa dos R$ 2,5 milhões hoje. Ganha a bolada quem acertar todos os números.

26-27-34-39-58-64-76

Time do Coração: TREZE/PB

Acompanhe o resultado das Loterias de quinta-feira também em Loterias Caixas. Para assistir a transmissão do sorteio ao vivo basta acessar o perfil da Caixa no Youtube. Os vídeos também estão disponíveis para o público nos perfis do banco nas redes sociais.