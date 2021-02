O resultado das Loterias de sexta-feira, dia 26 de fevereiro, podem pagar diversos prêmios aos apostadores na Quina, Lotofácil, Lotomania e Super Sete. Confira a seguir quais foram os números sorteados.

Quina 5501

Acumulada há nove concursos, a Quina de hoje pode entregar um super prêmio de R$ 11,5 milhões para o apostador que acertar todas as dezenas do jogo.

Confira as dezenas sorteadas no sorteio de hoje: 25 26 16 58 20

Lotomania 2156

A Lotomania está com um prêmio acumulado de R$ 8 milhões que pode sair nesta sexta-feira.

Confira as dezenas do sorteio de hoje: 50 39 34 52 99 49 02 66 36 14 92 53 62 74 93 85 09 75 54 33

Lotofácil 2167

- PUBLICIDADE -

O sorteio da Lotofácil de hoje tem previsão de entregar um prêmio de R$ 1,5 milhão para o apostador que acertar todas as dezenas premiadas.

Confira as dezenas que saíram no sorteio de hoje: 02 14 09 04 11 03 12 07 19 23 18 17 16 06 20

Super Sete 60

O jogo da Super Sete 60 está com um prêmio acumulado em R$ 2,2 milhões.

Os números sorteados hoje foram: 1 2 1 6 6 9 5.

Como receber os prêmios das Loterias Caixa?

É possível receber prêmios líquidos (R$ 1.332,78) em qualquer unidade lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Caso o prêmio líquido seja superior ao valor proposto, o repasse só pode ser feito nas agências da CAIXA, com a apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete de aposta original e premiado. Os valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em uma agência da CAIXA.

Acompanhe o resultado das Loterias de sexta-feira também em Loterias Caixas. Para assistir a transmissão do sorteio ao vivo basta acessar o perfil da Caixa no Youtube. Os vídeos também estão disponíveis para o público nos perfis do banco nas redes sociais.