Resultado das Loterias de terça-feira (23/2); veja os resultados

O resultado das Loterias de terça-feira, dia 22 de fevereiro, tem sorteios da Quina, Lotofácil, Lotomania, Dia de Sorte, Dupla Sena e Timemania. Juntas essas modalidades lotéricas podem entregar valores milionários para os apostadores que acertarem as dezenas de hoje.

Todas as extrações do dia ocorrem a partir das 20 horas. Os sorteio ocorrem no espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

É possível acompanhar a transmissão do sorteio ao vivo pelo perfil da Caixa no Youtube. Os vídeos também estão disponíveis para o público nos perfis do banco nas redes sociais.

Lotofácil concurso 2164

O sorteio da Lotofácil concurso 2164 tem prêmio previsto de R$ 1,5 milhão hoje. Ganha a bolada o apostador que acertar todas as dezenas.

As dezenas premiadas no sorteio de hoje foram: 16 08 24 21 13 11 10 03 14 02 19 15 17 25 20

Quina concurso 5498

A Quina concurso 5498 pode pagar R$ 7,3 milhões na faixa principal. Para levar a bolada é necessário acertar todas as dezenas do jogo.

As dezenas do sorteio de hoje foram: 66 47 25 46 49.

Timemania concurso 1604

A Timemania concurso 1604 tem um prêmio avaliado em R$ 2,2 milhões para o apostador que acertar as dezenas.

As dezenas sorteadas foram: 74 59 39 75 70 57 56. Time do coração: Villa Nova (MG).

Dupla Sena 2199

A Dupla Sena 2199 pode pagar R$ 400 mil hoje na faixa principal do sorteio. Esta modalidade tem dois sorteios por concurso, o que garante ao apostador maiores possibilidade de ganhar.

As dezenas do primeiro sorteio foram: 19 49 38 06 16 03. Já as do segundo sorteio foram: 10 28 03 37 38 25.

Lotomania concurso 2155

O prêmio da Lotomania concurso 2155 está acumulado na casa dos R$ 6,5 milhões e pode sair hoje.

As dezenas premiadas foram: 84 05 99 32 83 74 81 11 40 66 08 55 09 02 26 78 44 13 90 43

Dia de Sorte concurso 422

O prêmio do Dia de Sorte concurso 422 está estimado em R$ 1,4 milhão. As dezenas sorteadas foram: 24 28 06 31 07 27 19. Mês da sorte: junho.

Acompanhe o resultado das Loterias de terça-feira também em Loterias Caixas.